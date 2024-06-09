شكرا لقرائتكم خبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل



- بواسطة أيمن الوشواش - والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي -، ينظم برنامج الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال، خلال الفترة 10 - 13 يونيو 2024م، ضمن برامج المجلس العام المهنية عن بعد، بمشاركة عدد من منسوبي الدول الأعضاء في المجلس والخبراء وأصحاب المصلحة. السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - والمؤسسات المالية الإسلامية - عضو منظمة التعاون الإسلامي -، ينظم برنامج الاختصاصي الإسلامي المعتمد في الحوكمة والامتثال، خلال الفترة 10 - 13 يونيو 2024م، ضمن برامج المجلس العام المهنية عن بعد، بمشاركة عدد من منسوبي الدول الأعضاء في المجلس والخبراء وأصحاب المصلحة. وأوضح المجلس العام أن البرنامج يناقش التعرف على أطر الحوكمة والامتثال المتوافقة مع الشريعة الإسلامية، والتواصل مع خبراء الصناعة في مجال الحوكمة والامتثال، إلى جانب استعراض نماذج الحوكمة المصرفية من خلال الاطلاع على عدد من أدلة الحوكمة في المصارف الإسلامية من مختلف الدول، وتناول وظيفة الامتثال وأهميتها وأثرها على متطلبات النجاح في العمليات الإسلامية.

كانت هذه تفاصيل خبر المجلس العام للبنوك والمؤسسات المالية الإسلامية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.