تحديات وفرص التوظيف

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - المستقبلية في سوق العمل (رؤى واستراتيجيات)، عنوان ندوة نظمتها الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة الجوف، وذلك عبر وحدة التنسيق الوظيفي والتشاركيات، تضمنت جلسات عمل شارك فيها عدد من المتحدثين عبر الاتصال المرئي.

وتناولت الندوة محور الوظائف المستقبلية والمخرجات التعليمية والتدريبية بمشاركة متحدثين من التدريب التقني والمهني في مكة المكرمة، ومستشار في تحليل الأعمال والتطوير والتخطيط الاستراتيجي بجامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، ومحور التأهيل والتطوير لمهن المستقبل بمشاركة متحدثين من إدارة استقطاب المواهب في شركة سابك ومستشار في مجال الموارد البشرية.

وتهدف الندوة إلى مناقشة الوظائف المستقبلية في رؤية المملكة 2030، وموائمة مخرجات التعليم والتدريب مع سوق العمل، ومستقبل التعليم والتدريب في المملكة، إضافةً للتعريف بطريق المهنة إلى المستقبل وبناء الهوية الشخصية المناسبة لسوق العمل.