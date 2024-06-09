5 شركات تتأهل للمنافسة على 4 رخص كشف لخام الملح في رأس القرية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت وزارة الصناعة والثروة المعدنية أسماء 5 شركات مؤهلة للمنافسة من أجل الحصول على 4 رخص كشف لخام الملح، في مجمع خام الملح، بسبخة رأس القرية في محافظة بقيق بالمنطقة الشرقية.

وأوضحت الوزارة أن الشركات المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف الـ 4، هي: شركة الرياض لصناعة الملح المحدودة، وشركة تعدين الأملاح الدولية، وشركة خالد الزاهد وأولاده، وشركة رستن للصناعة، ومصنع شركة إبراهيم العيسى وشريكه للملح.

وبينت الوزارة أن مجمع سبخة رأس القرية هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كلم، وينكشف خام الملح طبيعيا في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية، ووفقا للدراسات الجيولوجية السابقة؛ فإن سمك راسب الملح يصل إلى 5 أمتار في بعض المناطق.

وأكدت أن خام الملح بالسبخة يتميز بمناسبته للاستخدامات الصناعية لدعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، والملح المخصص للصناعات الغذائية، الذي يتم تحويله إلى ملح صناعي عالي الجودة وخال من الشوائب بنسبة تقارب 99% من كلوريد الصوديوم.

وأشارت الوزارة إلى أنه سيتعين على الشركات المؤهلة للمنافسة في المرحلة المقبلة، حضور ورش العمل الفنية والمشاركة في الزيارات الميدانية للمواقع المخصصة للمنافسة، ومن ثم المشاركة في المزاد الالكتروني.

ويأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية، في إطار الجهود التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ الهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رفع الشفافية ودعم الصناعة المحلية.

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