شكرا لقرائتكم خبر 5 شركات تتأهل للمنافسة على 4 رخص كشف لخام الملح في رأس القرية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت الوزارة أن الشركات المؤهلة للمنافسة على رخص الكشف الـ 4، هي: شركة الرياض لصناعة الملح المحدودة، وشركة تعدين الأملاح الدولية، وشركة خالد الزاهد وأولاده، وشركة رستن للصناعة، ومصنع شركة إبراهيم العيسى وشريكه للملح.
وبينت الوزارة أن مجمع سبخة رأس القرية هو سبخة ساحلية، تبعد عن البحر قرابة 4 كلم، وينكشف خام الملح طبيعيا في بعض المواقع على سطحها، كما يترسب خام الملح في منطقة السبخة على هيئة طبقية، ووفقا للدراسات الجيولوجية السابقة؛ فإن سمك راسب الملح يصل إلى 5 أمتار في بعض المناطق.
وأكدت أن خام الملح بالسبخة يتميز بمناسبته للاستخدامات الصناعية لدعم الصناعات التحويلية والبتروكيميائية، وإنتاج ملح الطعام المكرر عالي النقاوة، والملح المخصص للصناعات الغذائية، الذي يتم تحويله إلى ملح صناعي عالي الجودة وخال من الشوائب بنسبة تقارب 99% من كلوريد الصوديوم.
وأشارت الوزارة إلى أنه سيتعين على الشركات المؤهلة للمنافسة في المرحلة المقبلة، حضور ورش العمل الفنية والمشاركة في الزيارات الميدانية للمواقع المخصصة للمنافسة، ومن ثم المشاركة في المزاد الالكتروني.
ويأتي طرح المنافسات على رخص الكشف التعدينية، في إطار الجهود التي أعلنت عنها وزارة الصناعة والثروة المعدنية؛ الهادفة إلى استغلال الثروات المعدنية في المملكة، وزيادة إسهام قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى رفع الشفافية ودعم الصناعة المحلية.
5 شركات
- تعدين الأملاح الدولية
- الرياض لصناعة الملح المحدودة
- رستن للصناعة
- خالد الزاهد وأولاده
- مصنع شركة إبراهيم العيسى وشريكه للملح
كانت هذه تفاصيل خبر 5 شركات تتأهل للمنافسة على 4 رخص كشف لخام الملح في رأس القرية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.