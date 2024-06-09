0.73 % من أسهم أرامكو بعد الطرح للمؤسسات الدولية و0.89% للمحلية و0.76% للأفراد

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - كشفت أرامكو السعودية أمس عن هيكل ملكية المساهمين بالشركة بعد الطرح الثانوي للأسهم العادية الأخير، حيث أصبح 0.73% من الأسهم المصدرة من نصيب المؤسسات الدولية و0.89% للمؤسسات المحلية و0.76% للأفراد، في حين تبلغ ملكية باقي المساهمين، بما في ذلك حكومة المملكة 97.62% من الأسهم المصدرة.

وأوضحت شركة أرامكو السعودية أنه وفقا للتخصيص النهائي للطرح المسوق بالكامل لـ1.545 مليار سهم، والذي تم بموجبه تخصيص غالبية الأسهم المخصصة لشريحة المؤسسات المكتتبة في الطرح لمستثمرين خارج المملكة بتاريخ 9 يونيو 2024م، تمتلك فئات من الجمهور أسهما في الشركة وهم: المستثمرون من المؤسسات الدولية بحوالي 0.73% من الأسهم المصدرة، والمستثمرون من المؤسسات المحلية بحوالي 0.89% من الأسهم المصدرة، والأفراد بحوالي 0.76% من الأسهم المصدرة، وتشكل نسبة ملكية باقي المساهمين في الشركة، بما في ذلك حكومة المملكة حوالي 97.62% من الأسهم المصدرة.

ويشمل المستثمرين من المؤسسات الدولية والمحلية المؤسسات التي قامت بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

ويشمل المستثمرين الأفراد الأشخاص، بمن فيهم الأشخاص من ذوي الملاءة المالية العالية باستثناء التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، الذين قاموا بشراء أسهم في الشركة من خلال الطرح العام الأولي، أو الطرح، أو من خلال شراء أسهم مباشرة من خلال السوق بعد إتمام الطرح العام الأولي.

وذكرت أرامكو أن ملكية باقي أسهم الشركة فهي تشمل الأسهم المملوكة من الحكومة، والأسهم التي اشترتها الشركات المملوكة من الحكومة أو التابعة أو المرتبطة بالحكومة، أو الأسهم التي تم تحويلها لها، والأسهم المملوكة من قبل التنفيذيين وأعضاء مجلس الإدارة وغيرهم من الأشخاص الذين عادة ما يعتبرون من الأشخاص المطلعين، و163,758,663 سهما مملوكة كأسهم خزينة.

هيكل ملكية أرامكو بعد الطرح:

المستثمرون من المؤسسات المحلية 0.89% من الأسهم المصدرة.

المستثمرون من المؤسسات الدولية 0.73% من الأسهم المصدرة.

الأفراد 0.76% من الأسهم المصدرة.

ملكية باقي المساهمين، بما في ذلك حكومة المملكة، 97.62% من الأسهم المصدرة.

باقي أسهم الشركة التي تمثل نسبة 97.62 %: