«تقييم» تحذر من مواقع الكترونية تنتحل هوية موقع تقدير

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - حذرت الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين «تقييم» من التعامل مع المواقع الالكترونية الوهمية التي تنتحل صفة وهوية موقع «تقدير» التابع لها، والمختص بتقدير أضرار المركبات.

وكشفت «تقييم» عن رصدها لعدد من حالات الاحتيال التي تمت عبر مواقع وهمية تنتحل هوية وصفة موقع «تقدير»، وتدعي تقديم خدمات تقييم أضرار المركبات، وإنهاء كافة الإجراءات المتعلقة بالحادث، مقابل مبالغ مالية، مؤكدة أن خدمة حجز الموعد لا تتطلب دفع رسوم أو تحويل مبالغ.

ونبهت «تقييم» بأن مثل هذه الممارسات والعمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية، داعية كافة عملائها إلى ضرورة التأكد من استخدام القنوات الرسمية للتواصل، وذلك من خلال الرقم الموحد ( 920011244)، أو موقع تقدير الالكتروني taqdeer.sa، والتي تستقبل من خلالها جميع طلبات العملاء والرد على كافة الاستفسارات والشكاوى

عمليات احتيال عبر موقع تقدير

التحذير من:

حالات احتيال عبر مواقع وهمية تنتحل هوية موقع تقدير.

تدعي تقديم خدمات تقييم أضرار المركبات، مقابل مبالغ مالية.

العمليات الاحتيالية تستهدف الحصول على البيانات الشخصية والمصرفية.

خدمة حجز الموعد لا تتطلب دفع رسوم أو تحويل مبالغ.

استخدام القنوات الرسمية، الرقم الموحد ( 920011244)، أو موقع تقدير الالكتروني .taqdeer.saأهمية حماية الجميع لأنفسهم من طرق الاحتيال بجميع أساليبه وأنواعه.

الحرص على أمن المعلومات المصرفية والشخصية، بعدم الدخول إلى المواقع الوهمية.

الإبلاغ الفوري عن أي موقع مشبوه يدعي تقديم خدمات تقدير، عبر وسائل التواصل الرسمية.

التأكيد على: