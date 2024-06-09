شكرا لقرائتكم خبر 19 شركة وطنية تختتم مشاركتها في معرض البناء - أفريقيا 2024 ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت هيئة تنمية الصادرات السعودية «الصادرات السعودية» مشاركتها في معرض البناء- أفريقيا 2024، المقام في كينيا، بجناح ضم أكثر من 19 شركة وطنية متخصصة في قطاع البناء والتشييد تحت هوية «صناعة سعودية»، حيث استعرضت الشركات منتجاتها المنافسة في معرض يعد أحد أهم المعارض الأفريقية المتخصصة في هذا القطاع.

وقد حقق جناح «صناعة سعودية» المشارك في المعرض نتائج مبهرة، تجلت بالزخم الإعلامي والحضور المميز الذي يدل على الصورة الإيجابية للصادرات السعودية لدى المستهلك الأفريقي.

كما شهدت المشاركة توقيع عدد من الاتفاقيات التصديرية بين الشركات الوطنية ونظيراتها من الشركات الأفريقية والعالمية. في حين لاقت الحملة الترويجية المصاحبة رواجا واسعا في الدول الأفريقية، مما يؤكد عمق البعد الاستراتيجي بين المملكة العربية السعودية والدول الأفريقية، والذي يتجلى بأواصر العلاقات التجارية والاقتصادية والتاريخية.

يشار إلى أن مشاركة «الصادرات السعودية» في هذا المعرض تجسد مكانة القارة الأفريقية بصفتها محطة تصديرية مهمة، إذ تجاوز حجم الصادرات السعودية غير النفطية لقارة أفريقيا أكثر من 132 مليار ريال سعودي، خلال الفترة من (2019-2023).

كما تؤكد حرص «الصادرات السعودية» على تعزيز الصناعات المحلية، وفتح قنوات تصديرية جديدة للشركات السعودية في الأسواق الأفريقية والدولية، واستكمال الدور الذي تسعى خلاله «الصادرات السعودية» إلى الترويج للمنتجات والخدمات السعودية، وزيادة الحصص السوقية لها في الأسواق العالمية بما يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، المتعلقة بتنويع مصادر الدخل وتنمية الصادرات غير النفطية، كونها محورا حيويا في سبيل تحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة.