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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك بالتعاون مع المركز الوطني للتخصيص، عن بدء مرحلة إبداء الرغبات لمشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المنافذ البرية أمام المهتمين بالقطاع الخاص بنموذج شراكة (التصميم، والتشييد، والتمويل، والتشغيل، والصيانة، والنقل)، بعقد لمدة 15 عاما بما في ذلك فترة الإنشاء.

وأوضحت الهيئة أن المشروع سينفذ في 10 منافذ برية في مختلف أنحاء المملكة، وتشمل منفذ (البطحاء، وسلوى، والخفجي، والرقعي، وجديدة عرعر، والحديثة، وحالة عمار، والدرة، والوديعة، والربع الخالي)، وذلك لتصميم المحطات والأصول بما فيها الشبكات، وبناء وتوسيع وترميم المحطات، إضافة إلى توسعة وترميم بعض الشبكات مع الإشراف على أنشطة البناء، والإشراف على العمليات اليومية للمحطات والأصول، وإدارة عمليات الشبكات وتسجيل وتقديم التقارير المتعلقة بالعمليات، والعمل على ضمان توفير مصادر بديلة لمعالجة المياه والصرف الصحي في حال انقطاعها.

ويشمل نطاق عمل المشروع أداء الصيانة الوقائية للمحطات والشبكات والأصول، وتنظيف الهياكل المدنية والمحطات وتوفير قطع الغيار، وتقديم تقارير الصيانة وإجراء عمليات الاستبدال، وإصلاحات دورة حياة الأصول ومراقبة أنشطة الصيانة، وتسجيل وتقديم التقارير المتعلقة بالصيانة.

ودعت الهيئة والمركز المستثمرين والمهتمين بمشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المنافذ البرية، إلى الاطلاع على وثيقة طلب إبداء الرغبات، التي تحتوي على معلومات المشروع من خلال زيارة الموقع الالكتروني للمركز الوطني للتخصيص، حيث تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة بتاريخ 30 يونيو 2024م عند الساعة الـ 3 مساء بتوقيت المملكة.

مشروع محطات معالجة المياه والصرف الصحي في المنافذ البرية:

مدة العقد 15 عاما بما في ذلك فترة الإنشاء.

تنتهي مرحلة تقديم طلبات إبداء الرغبة 30 يونيو 2024.

نموذج الشراكة: التصميم، التشييد، التمويل، التشغيل، الصيانة، النقل.

المشروع سينفذ في 10 منافذ برية: البطحاء، سلوى، الخفجي، الرقعي، جديدة عرعر، الحديثة، حالة عمار، الدرة، الوديعة، الربع الخالي.

يشمل نطاق عمل المشروع: