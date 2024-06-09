«ترشيد» تستهدف خفض استهلاك الطاقة في مباني جامعة الحدود الشمالية 33%

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلقت الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة «ترشيد» وجامعة الحدود الشمالية، أعمال مشروع رفع كفاءة الطاقة في مباني ومرافق الجامعة، بوفر مستهدف يبلغ 33%، ضمن مشروعات الشركة إلى الرفع من كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في جامعات المملكة.

وتهدف «ترشيد» خلال المشروع إلى رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في كل المباني والمرافق التابعة لجامعة الحدود الشمالية، والبالغ عددها 3 مبان، وذلك وفق أفضل المعايير العالمية.

وبين العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لشركة «ترشيد» وليد الغريري، أن الشركة قامت بإجراء المسوحات الميدانية والدراسات الفنية على المباني والمرافق الواقعة ضمن نطاق المشروع، وتبين لها أهمية العمل على رفع كفاءة الطاقة وخفض استهلاكها في المباني والمرافق التابعة، مع أهمية تطبيق 7 معايير رئيسة للرفع من كفاءة الطاقة.

وأفاد بأن المعايير تتضمن أنظمة الـتحكم والتكييف والإضاءة، ونظام التحكم في المبردات، وجدولة وحدات مناولة الهواء، وتركيب أجهزة ذات تردد متغير عليها للتحكم بسرعتها وتحسين أدائها، إضافة إلى استبدال بعض مضخات مياه التبريد بأخرى مرشدة للطاقة، كما تشمل المعايير ترقية نظام إدارة المبنى وربط أجهزة التبريد للتحكم في كفاءة أداء أجهزة التكييف والتبريد المستحدثة. كما ستقوم (ترشيد) بإعادة تأهيل أنظمة الإضاءة عن طريق استبدال الإضاءة التقليدية الحالية بأنظمة (LED) الموفرة للطاقة وذات الأداء العالي في البيئة العملية، وتركيب حساسات الإشغال ومستشعرات الحركة الذكية في المكاتب والمباني والمرافق التابعة لجامعة الحدود الشمالية.

ويبلغ إجمالي استهلاك الكهرباء السنوي المستهدف في المشروع حوالي 8 ملايين كيلو وات/ ساعة سنويا، ومن المتوقع أن ينخفض الاستهلاك بعد الانتهاء من أعمال إعادة التأهيل إلى حوالي 5 ملايين كيلو وات/ ساعة سنويا، أي بنسبة خفض متوقعة تبلغ 33% تقريبا، إضافة إلى الأداء الأفضل لأجهزة التكييف والإضاءة؛ إذ إن نسبة الوفر المستهدفة من المشروع تعادل استهلاك أكثر من 4 آلاف برميل نفط مكافئ، وتفادي حوالي أكثر من ألف طن متري من انبعاثات الكربون الضارة، أي ما يوازي الأثر البيئي لزراعة أكثر من 28 ألف شتلة سنويا.

يذكر، أن الشركة الوطنية لخدمات كفاءة الطاقة (ترشيد)، تسعى في رسالتها إلى خدمة هدف الاستدامة الاستراتيجي للمملكة، المنبثقة من رؤية المملكة 2030، والرامية إلى تحقيق وفورات كبيرة في الطاقة، وخفض الانبعاثات الكربونية.

خفض استهلاك مباني جامعة الحدود الشمالية

العدد 3 مبان.

تطبيق 7 معايير.

استهلاك الكهرباء السنوي 8 ملايين كيلو وات/ ساعة سنويا.

خفض الاستهلاك بعد إعادة التأهيل إلى 5 ملايين كيلو وات/ ساعة سنويا.

نسبة الخفض المتوقعة 33% تقريبا.

الوفر المستهدف يعادل: