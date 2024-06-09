الهيئة السعودية للمياه تستكشف فرص التعاون والشراكات مع هولندا

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - اختتمت الهيئة السعودية للمياه برئاسة المهندس عبدالله العبدالكريم جولتها في هولندا، جرى خلالها استكشاف فرص التعاون والشراكات والتبادل البحثي والعلمي في مجال المياه مع عدة جهات ومراكز متخصصة، ومناقشة التحولات التي يشهدها هذا القطاع الحيوي على مستوى العالم، وسبل تحسينه وتطويره لتحقيق أهداف النمو والاستدامة.

واطلعت الهيئة خلال اجتماعها مع اتحاد مجالس المياه، على التجربة الهولندية في إدارة قطاع المياه، وناقشت إمكانية تبادل الخبرات والتجارب في هذا المجال، كما بحثت مع معهد دلتاريس المتخصص في التصاميم الهيدروليكية ونمذجة البيانات في إدارة المياه، الأساليب الإستراتيجية المثلى لتعزيز البنية التحتية للقطاع.

‏‏وناقشت آفاق التعاون في البحث والتطوير، وتبادل الخبرات في مجال التقنيات المبتكرة في إدارة قطاع المياه مع جامعة TU دلفت التقنية.

وشملت الجولة زيارة ميناء روتردام (أكبر مركز للطاقة الخضراء في أوروبا) وبحثت «الهيئة» فرص الاستفادة من حلول الهيدروجين الأخضر في قطاع المياه بالمملكة، كما بحثت سبل التعاون مع شركة DOT في مجال الطاقة المتجددة.

من جانبه، ناقش رئيس الهيئة خلال اجتماعه مع المديرين التنفيذيين والمبتكرين والباحثين آفاق التعاون في مجالات الذكاء الاصطناعي في قطاع المياه بالمملكة.

وتطرق اللقاء لجملة من الموضوعات على أساس التعاون المتبادل، منها تسخير‏ الابتكارات في تعزيز الإدارة الرقمية لقطاع المياه وخدماته في المملكة، والتقنيات الرائدة في تعزيز كفاءة الطاقة في سلاسل إمداد المياه، والإدارة المالية لقطاع المياه، والنماذج المبتكرة في حلول خدمات المياه لتعزيز الكفاءة لمنظومة المياه بالمملكة وتضمنت الزيارة جولات ونقاشات مع مركز ويتسوس المتخصص في الاستدامة البيئية لإدارة المياه، وشركة EWT الهولندية المتخصصة في مجال طاقة الرياح، وجامعة توينتي والمعهد البحثي التابع لها MESA+، المتخصصين في دراسات وأبحاث المياه، وشركة NX Filtration المتخصصة في تقنيات أغشية تنقية المياه العذبة.

و‏‏ناقشت الهيئة خلال زيارة لأكبر مركز بحثي في أوروبا لتقنية النانو، آفاق التعاون المعرفي والبحثي، وسبل التعاون في مجالات التقنيات النانوية.