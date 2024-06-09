شكرا لقرائتكم خبر تدشين الصالة الإضافية بمطار الطائف الدولي بطاقة استيعابية 500 ألف مسافر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن محافظ الطائف الأمير سعود بن نهار، أمس، صالة السفر الدولية الإضافية الجديدة بمطار الطائف الدولي، بحضور وزير النقل والخدمات اللوجستية المهندس صالح الجاسر، ورئيس الهيئة العامة للطيران المدني عبدالعزيز الدعيلج، والرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني المهندس علي مسرحي.

ويأتي التدشين في إطار رؤية شركة تجمع مطارات الثاني الرامية إلى تطوير شبكة مزدهرة، وآمنة ومستدامة من المطارات، تمكن المملكة من تحقيق مستهدفاتها السياحية، وتسهم في تطوير قطاع الطيران، ويتزامن التدشين مع بدء موسم حج هذا العام، مما يسهم في نمو حركة السفر، وتحسين تجربة المسافرين، وتحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للنقل والخدمات اللوجستية وفق رؤية المملكة 2030.

وأوضح الرئيس التنفيذي لشركة تجمع مطارات الثاني، أن العمل على الصالة الإضافية استغرق 5 أشهر، بطاقة استيعابية تصل إلى 500 ألف مسافر خلال السنة الواحدة، حيث شيدت الصالة وفقا لأحدث الأنظمة والتجهيزات المواكبة لمتطلبات واحتياجات الزوار والسياح، مشيرا إلى أن الصالة الجديدة تأتي ضمن حرص الشركة على تحقيق مستهدفات الاستراتيجية الوطنية للطيران المدني.

وقد صممت الصالة على مساحة بلغت 6400 م2؛ بهدف تحسين الخدمات المقدمة للمسافرين وتحقيق المرونة اللازمة لتسهيل إجراءات السفر ورفع الطاقة الاستيعابية للمطار، حيث بلغ عدد بوابات السفر للمسافرين القادمين والمغادرين في الصالة الجديدة 6 بوابات، مدعمة بـ 20 منصة مخصصة لإنهاء إجراءات المسافرين، و3 أجهزة للتفتيش الأمني، ومثلها لتفتيش الجمارك، فيما ضمت الصالة أحدث تقنيات التشغيل؛ بهدف رفع مستوى الخدمات التشغيلية في المطار، إضافة إلى زيادة المساحات التجارية المخصصة لكل من محال بيع التجزئة، والأسواق الحرة والمطاعم والمقاهي، مع تخصيص أكثر من 200 موقف للسيارات لإثراء تجربة المسافرين، وإضفاء قدر أكبر من الراحة أثناء أوقات الانتظار.

ويعد مطار الطائف الدولي أحد أهم المطارات في المملكة، حيث نال مكانة مرموقة ضمن أفضل 10 مطارات إقليمية حسب تصنيف «سكاي تراكس»، ويشكل حصوله على اعتماد مجلس المطارات الدولي لتجربة العميل لعام 2024 شهادة قيمة على التزامه بتقديم خدمات استثنائية تلبي احتياجات المسافرين وتلبي تطلعاتهم.