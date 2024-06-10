أخبار البورصة اليوم الأحد 9- 6- 2024

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القاهرة - سامية سيد - تنوعت أخبار البورصة المصرية خلال جلسة تداول اليوم الأحد 9-6-2024، وجاءت أبرزها إنهاء البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.735 تريليون جنيه.

إيقاف التداول على 4 أسهم

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الأحد، وهم: بنك فيصل الإسلامي المصرية بالجنيه، والقاهرة للإسكان والتعمير، وسيتي للتحاليل الطبية، ويوتوبيا للاستثمار العقاري والسياحي.

البورصة تخسر 45 مليار جنيه

أنهت البورصة المصرية، تعاملات جلسة الأحد، بداية جلسات الأسبوع، بتراجع جماعي للمؤشرات للجلسة الثالثة على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين فيما مالت تعاملات العرب والأجانب للشراء، وسط تداولات بلغت 2.3 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 45 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 1.735 تريليون جنيه.

وبلغ حجم التداول على الأسهم 487.6 مليون ورقة مالية بقيمة 2.3 مليار جنيه، عبر تنفيذ 74.5 ألف عملية لعدد 206 شركة، وسجلت تعاملات المصريين 91.36% من إجمالي التعاملات، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 5.46%، والعرب على 3.18%، واستحوذت المؤسسات على 26.92% من المعاملات في البورصة، وكانت باقي المعاملات من نصيب الأفراد بنسبة 73.07%.

ومالت صافي تعاملات الأفراد المصريين والعرب والمؤسسات المصرية للبيع بقيمة 9.4 مليون جنيه، 8.2 مليون جنيه، 104.1 مليون جنيه، فيما مالت تعاملات الأفراد الأجانب والمؤسسات العربية والأجنبية للشراء بقيمة 2.5 مليون جنيه، 47.2 مليون جنيه، 71.9 مليون جنيه، على التوالي.

تراجع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 25659 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 2.93% ليغلق عند مستوى 31360 نقطة، وانخفض مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 2.91% ليغلق عند مستوى 11075 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 2.21% ليغلق عند مستوى 5632 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 2.44% ليغلق عند مستوى 8156 نقطة، ونزل مؤشر تميز بنسبة 0.75% ليغلق عند مستوى 6576 نقطة، فيما ارتفع مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 1670 نقطة.

وصعدت أسهم 15 شركة مقيدة بالبورصة في ختام التعاملات، وانخفضت أسهم 123 شركة، ولم تتغير مستويات 68 شركة.

أسهم خزينة

أعلنت شركات مجموعة طلعت مصطفى القابضة، ومجموعة أي أف جي القابضة، وشركة مستشفى كليوباترا، شراء الأولى 375 ألف سهم خزينة، وشراء الثانية مليون سهم خزينة، وشراء الثالثة 200 ألف سهم.

تعاملات الداخليين

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأربعاء، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، والمالية والصناعية المصرية، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 968 سهمًا، 4799 سهم، 27.8 ألف سهم، 1.5 مليون سهم، 455.5 ألف سهم، 5021 سهم، مليون سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بالشركة العربية لحليج الأقطان عدد 47.1 ألف سهم، واشترت إدارة شركة ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية 11 سهم، فيما باع مجلس إدارة شركتا سيدي كرير للبتروكيماويات-سيدبك، وسيتي للتحاليل الطبية عدد 1500 سهم، 39 مليون سهم، على التوالي، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 8500 سهم، وباعت مجموعة مرتبطة بشركتي الحديد والصلب المصرية، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 122.1 ألف سهم، 655.8 ألف سهم، على التوالي.



إعمار مصر

أعلنت شركة إعمار مصر للتنمية، موافقة مجلس الإدارة بالإجماع على تقديم مقترح للجمعية العامة غير العادية للشركة بشأن الاستحواذ على كامل أسهم رأسمال شركة البرو نورث كوست لإدارة الممتلكات العقارية عن طريق مبادلة الأسهم من خلال قيام شركة إعمار مصر الاستحواذ على نسبة تصل إلى 75% لتتملك حتى 100% من كامل أسهم رأسمال شركة البرو نورث مقابل حصول مساهمي على أسهم زيادة في رأسمال شركة إعمار، والموافقة على الاستحواذ نقدًا على نسبة تمثل 25% من أسهم رأسمال شركة سكاي تور للتطوير العقاري مع إمكانية الاستحواذ على نسبة الـ75% المكملة مقابل حصول المساهمين على أسهم في إعمار.

القلعة

أعلنت شركة القلعة، عن انتهاء المرحلة الأولى لتقديم طلبات المشاركة في شراء الدين الخارجي المستحق على شركة القلعة، وبلغت نسبة التغطية 81.11% بإجمالي 875.4 مليون جنيه ما يوازي 17.5 مليون دولار، ويكون المبلغ المتبقي للاشتراك في المرحلة الثانية هو 4.1 مليون دولار المعادل لمبلغ 204 ملايين جنيه.

حديد عز

أعلنت شركة حديد عز، موافقة الجمعية العامة غير العادية على تخفيض رأسمال الشركة بأسهم خزينة بعدد 910.5 ألف سهم بقيمة اسمية قدرها 4.5 مليون جنيه، وإبرام الشركة كفالات تضامنية لصالح شركة العز الدخيلة للصلب بحد أقصى مبلغ 500 مليون دولار أو ما يعادله بالجنيه المصري.