الاقتصاد

أميك 2024: انخفاض مبيعات السيارات خلال 4 أشهر بنسبة 1.4%

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القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن ارتفاع مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 1.4% خلال الأشهر الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2024.

وبحسب أحدث بيان صادر عن "أميك" فقد بلغ إجمالى المبيعات بقطاعات المتنوعة سواء (ركوب - حافلات - شاحناتبواقع 23.530 وحدة مقارنة بـ23.19 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2023 .

يذكر أن مبيعات السيارات عن شهر أبريل 2024 قد ارتفعت بنسبة 35.1% لتسجل 5668 مركبة متنوعة، وذلك طبقا لتقريرمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" وذلك خلال أبريل 2024 .

ويأتى هذا الارتفاع بعد تراجع بالمبيعات بنسبة 43% فى مارس 2024 لتسجل بيع حوالى 4200 مركبة متنوعة .

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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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