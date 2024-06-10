شكرا لقرائتكم خبر عن أميك 2024: انخفاض مبيعات السيارات خلال 4 أشهر بنسبة 1.4% والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت البيانات الصادرة عن مجلس معلومات سوق السيارات "أميك" عن ارتفاع مبيعات السيارات فى مصر بنسبة 1.4% خلال الأشهر الأربعة أشهر الأولى من العام الجارى 2024.

وبحسب أحدث بيان صادر عن "أميك" فقد بلغ إجمالى المبيعات بقطاعات المتنوعة سواء (ركوب - حافلات - شاحنات) بواقع 23.530 وحدة مقارنة بـ23.19 وحدة خلال الفترة ذاتها من العام الماضى 2023 .

يذكر أن مبيعات السيارات عن شهر أبريل 2024 قد ارتفعت بنسبة 35.1% لتسجل 5668 مركبة متنوعة، وذلك طبقا لتقريرمجلس معلومات سوق السيارات "أميك" وذلك خلال أبريل 2024 .

ويأتى هذا الارتفاع بعد تراجع بالمبيعات بنسبة 43% فى مارس 2024 لتسجل بيع حوالى 4200 مركبة متنوعة .