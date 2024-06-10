شكرا لقرائتكم خبر عن فى ظل الارتفاع الشديد بدرجات الحرارة احم منزلك من حوادث الكهرباء.. التفاصيل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - فى ظل الارتفاع الشديد الذى تشهده البلاد بسبب الموجة الحارة وتخطى درجة الحرارة الـ40 درجة، هناك بعض النصائح التى يجب اتباعها لتجنب التعرض للحوادث الكهربائية، وخاصة عند عودة التيار الكهربائى بعد التعرض للفصل سواء نتيجة تخفيف الاحمال أو لأى سبب آخر، وهى كالاتى :

1- افصل الأجهزة الكهربائية من المنيع بنزع الفيشة عند انقطاع التيار الكهربائي.

2-انتظر دقائق بعد عودة التيار الكهربائى وقم بإعادة توصيل (تشغيل) الأجهزة الكهربائية.

3- تأكد أن سخان المياه مملوء بالمياه قبل توصيل الكهرباء (وذلك بفتح حنفية السخان والتأكد من نزول المياه منها).

4- يجب أن يكون أرضى الأجهزة الكهربائية الحساسة مثل الكمبيوتر والتليفزيون والغسالة الفول إتوماتيك منفصل عن ارضى باقى الاجهزة، وذلك لحمايتها من التعرض لتقلب الجهد المصاحب لتشغيل الاجهزة ذات الاحمال العالية مثل التكييف والثلاجة والديب فريزر.