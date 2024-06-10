شكرا لقرائتكم خبر عن لماذا يجب على عملاء المحمول الحصول على نسخة من عقد الخدمة المتعاقد عليها؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لكل خدمة اتصالات أساسية يتم التعاقد عليها، عقد يتضمن بيانات المستخدم والشركة المتعاقد معها وبنود العقد من شروط وأحكام، ويكون معتمد من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، وذلك لخدمات التليفون المحمول، والتليفون الأرضي، والإنترنت الثابت، والمحافظ الإلكترونية.

ماذا يحدث إذا فقدت عقد الخدمة الخاص بك مع الشركة المتعاقد معها؟

توجه إلى أحد أفرع الشركة وطالب بالحصول على نسخة بديلة من العقد، كما يمكنك الاطلاع على بنود التعاقد من خلال المواقع الإلكترونية للشركات.

ما أهمية توقيع العميل على عقد الخدمة وحصوله على نسخة منه والاحتفاظ بها؟

العقد يتضمن الشروط والأحكام المتعلقة بالخدمة المتعاقد عليها، ومن خلاله يستطيع العميل التعرف على حقوقه وواجباته.

ماذا يتضمن العقد مع الشركة المتعاقد معها من بيانات ومعلومات؟

بيانات العميل الشخصية كالاسم والعنوان ووسائل التواصل معه وتوقيعه.

بيانات الشركة والفرع الذي تعاقد العميل من خلاله وتوقيع ممثل خدمة العملاء وختم الفرع أو نقطة البيع.

معلومات عن الخدمة المطلوبة وتشمل نوع الخدمة أو الخدمات المتعاقد عليها ومواصفات تقديمها.

تاريخ إبرام العقد ومدة التعاقد والمدد التي يجدد لها سواء كانت تلقائية أو بناءً على طلبك.

التزام الشركة مقدمة الخدمة بالحفاظ على سرية المعلومات والبيانات والاتصالات الخاصة بك وفقًا لأحكام القانون.

تفاصيل أي قيود على استخدام الخدمات المقدمة (إن وُجدت).

مواعيد إصدار فواتير الخدمة وشروط السداد المعتمدة من الجهاز متضمنة المصاريف الإدارية والضرائب.

وقت استحقاق سداد الفواتير والحالات التي يتم فيها تعليق/ إيقاف الخدمة في حالة عدم التزام العميل بتوقيتات السداد.

آلية إخطارك بأي مستحقات لم يقم بسدادها.