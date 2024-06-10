شكرا لقرائتكم خبر عن بورصة الدواجن اليوم.. أسعار الفراخ البيضاء اليوم في مصر الإثنين 10 يونيو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر تفاصيل وتطورات أسعار الدواجن اليوم في مصر الإثنين 10 يونيو 2024 في الأسواق، حيث تغيرت أسعار الفراخ البيضاء في بورصة الدواجن وفي السياق التالي نستعرض أسعار الدواجن تفصيلاً..

أسعار الدواجن اليوم

سعر الفراخ البيضاء تسليم أرض المزرعة 90 - 92 جنيها

سعر الفراخ الساسو تسليم أرض المزرعة 110 - 112جنيها

سعر الفراخ الأمهات البيضاء تسليم أرض المزرعة 70-72 جنيها

وكشف سامح السيد رئيس شعبة الدواجن، أن سعر الكيلو تسليم أرض المزرعة اليوم يسجل 90 جنيها والسعر النهائي للمستهلكين يبدأ من 98 جنيها بحسب المنطقة السكنية وكذلك بحسب المحافظة التي يتم التداول فيها .

ومن جانب آخر ذكر سامح السيد ، أن سعر البيض سجل استقرار عند 135 جنيها للبيض البلدي و150 جنيها للبيض الأبيض و 151 جنيها للبيض الأحمر، لافتا إلى أنه يتم إضافة 10 إلى 15 جنيها عند إعادة البيع للمستهلكين.