شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ذيب» توافق على تعيين «إرنست ويونغ» مراجعا للحسابات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ذيب لتأجير السيارات نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023.

وشملت النتائج الموافقة على تعيين شركة إرنست ويونغ للخدمات المهنية كمراجع الحسابات الخارجي للشركة من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والسنوية من العام المالي 2024، والربع الأول من العام المالي 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 875 ألف ريال.

وتضمنت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 1.220 مليون ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 31/12/2023.

ومن ضمن النتائج الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة 27 من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفق للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.