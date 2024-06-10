شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «ولاء للتأمين التعاوني» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة ولاء للتأمين التعاوني قبول مجلس إدارتها أمس، استقالة عبدالعزيز بن سعود الشبيبي من عضوية مجلس إدارة الشركة ولجنة الاستثمار.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن بدء سريان الاستقالة اعتبارا من أمس.

وأضافت أن سبب الاستقالة نظرا لظروف العضو المستقيل الخاصة.

وستعلن الشركة أية تطورات حول المرشح البديل في المنصب الشاغر وذلك بعد الحصول على عدم ممانعة هيئة التأمين.