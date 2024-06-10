شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «جبل عمر» توافق على انتخاب 9 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة جبل عمر للتطوير نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية الرابعة عشر (الاجتماع الأول)، الذي عقد أمس الأحد.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة هشام عبد العزيز الزيد في عمل منافس لأعمال الشركة.

وشملت النتائج: الموافقة على اشتراك عضو مجلس الإدارة عبد العزيز سليمان الراجحي في عمل منافس لأعمال الشركة.

ومن ضمن النتائج: الموافقة على الأعمال والعقود التي تمت بين الشركة ومصرف الراجحي والتي لعضو مجلس الإدارة عبد العزيز الراجحي وعضو مجلس الإدارة ثالب الشمراني مصلحة غير مباشرة فيها.

و الأعمال عبارة عن تسهيلات مرابحة إسلامية من مصرف الراجحي بقيمة 1,900,000,000 ريال بضمان وزارة المالية، ولمدة سنتين ابتداءً من 2024م ، علماً بأنه لا توجد شروط تفضيلية.

وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ 30/6/2024م ومدتها أربع سنوات، وتنتهي بتاريخ 29/6/2028م.

والأعضاء هم: سعيد الغامدي، عبدالعزيز الطبيب، بدر السياري، أحمد القصبي، ياسر القاضي، وهدان القاضي، خالد الخطاف، ثالب الشمراني، صالح الهبدان.

