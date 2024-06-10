شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «أميانتيت» توافق على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلن مجلس إدارة شركة أميانتيت العربية السعودية نتائج اجتماع الجمعية العامة العادية (الاجتماع الأول) التي عقدت في، مساء أمس الأحد.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين.
وجاء ذلك بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها 1.180 مليون ريال.
وقالت الشركة إن النتائج تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج الجمعية: الموافقة على تعيين شركة الخراشي وشركاه محاسبون ومراجعون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين.
وجاء ذلك بناء على توصية لجنة المراجعة، لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع (الثاني والثالث) والسنوي من العام المالي 2024م، والربع الأول من العام المالي 2025م، بأتعاب قدرها 1.180 مليون ريال.
وقالت الشركة إن النتائج تضمنت: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على صرف مبلغ 1,000,000 ريال كمكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31-12-2023م.
وأشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة المراجعة، والموافقة على تعديل لائحة عمل لجنة الترشيحات والمكافآت.
وأفادت بأن النتائج تضمنت: الموافقة على تعديل سياسة مكافآت أعضاء مجلس الإدارة واللجان المنبثقة منه، والموافقة على سياسات ومعايير وإجراءات العضوية في مجلس الإدارة.
وشملت النتائج: الموافقة على سياسة معايير وضوابط الأعمال المنافسة.