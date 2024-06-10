شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «المداواة» توافق على انتخاب 6 أعضاء لمجلس الإدارة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المداواة التخصصية الطبية لمساهميها عن نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية (الاجتماع الأول)، والذي عُقد مساء أمس.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، تضمنت نتائج اجتماع الجمعية: الموافقة على إبراء ذمة أعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر2023م.

وقالت الشركة إن النتائج شملت: الموافقة على تعيين شركة طلال أبو غزالة وشركاه محاسبون قانونيون كمراجع حسابات للشركة من بين المرشحين بناءً على توصية لجنة المراجعة؛ وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للنصف الأول والسنوي من العام المالي 2024م والنصف الأول من العام المالي 2025م بأتعاب وقدرها مبلغ 290 ألف ريال. توزيع أرباح نقدية أضافت أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية بمبلغ (16.625.000) على المساهمين عن السنة المالية المنتهية في (31/12/2023م) بواقع 7 ريالات عن كل سهم وبنسبة (70%) من رأس المال.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (مركز الإيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتبدأ الشركة في صرف الأرباح بتحويلها إلى الحسابات المرتبطة بمحافظ المساهمين المستحقين اعتباراً من يوم الأحد 30 يونيو الحالي، عن طريق وكيل الدفع - شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع). توزيع أرباح مرحلية وشملت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف او ربع سنوي عن العام المالي المنتهي في 31-12-2024 م

وتضمنت النتائج: الموافقة على صرف مبلغ 1.650 مليون ريال مكافأة لأعضاء مجلس الإدارة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م..

وذكرت الشركة أن النتائج شملت: الموافقة على صرف مبلغ 66 ألف ريال مكافأة لأعضاء لجنة المراجعة عن السنة المالية المنتهية في 31/12/2023م.

وتضمنت النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة القادمة والتي تبدأ من تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية بتاريخ 09/06/2024م ومدتها ثلاث سنوات حيث تنتهي بتاريخ 08/06/2027م.

والأعضاء هم: عبدالعزيز اليحيا، وعبدالله اليحيا، وعبدالرحمن اليحيا، ود. فهد الشهري، ونواف باوزير، وهاني الهاشمي.

وتضمنت النتائج: الموافقة تفويض مجلس الإدارة بصلاحية الجمعية العامة العادية بالترخيص الوارد في الفقرة (1) من المادة السابعة والعشرين من نظام الشركات، وذلك لمدة عام من تاريخ موافقة الجمعية العامة أو حتى نهاية دورة مجلس الإدارة المفوض أيهما أسبق، وفقا للشروط الواردة في اللائحة التنفيذية لنظام الشركات الخاصة بشركات المساهمة المدرجة.

وشملت النتائج: الموافقة على اقتراح مجلس الإدارة بإعادة تحديد استخدامات متحصلات الطرح والبالغة (50,225,000) مليون ريال لتكون مستخدمة بالكامل في تمويل رأس المال العامل. تقسيم أسهم الشركة وتضمنت النتائج: الموافقة على تقسيم أسهم الشركة، إذ كانت القيمة الأسمية للسهم قبل التعديل: 10 ريالات، بينما أصبحت بعد التعديل 1 ريال.

وكان عدد الأسهم قبل التعديل 2.375 مليون سهم، فيما أصبح بعد التعديل 23.750 مليون سهم.

ولا يوجد تغير في رأس مال الشركة قبل وبعد عملية تقسيم الأسهم.

وفي حال الموافقة على البند، سيكون قرار التقسيم نافذاً على جميع مساهمي الشركة المالكين للأسهم يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وسيتم تطبيق أثر القرار على سعر السهم ابتداءً من يوم العمل التالي لانعقاد الجمعية على أن يتم تطبيق عدد الأسهم في محافظ المساهمين في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ انعقاد الجمعية العامة غير العادية التي قُرر فيها تقسيم الأسهم.

وأشارت الشركة إلى أن النتائج شملت: تعديل المادة رقم (7) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة برأس مال الشركة، وتعديل المادة رقم (8) من النظام الأساس للشركة والمتعلقة بالاكتتاب في الأسهم.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على تعديل المادة (2) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة باسم الشركة، والموافقة على تعديل المادة (18) من نظام الشركة الأساس والمتعلقة بصلاحيات مجلس الإدارة.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تعديل النظام الأساس للشركة بما يتوافق مع نظام الشركات الجديد، وإعادة ترتيب مواد النظام وترقيمها؛ لتتوافق مع التعديلات المقترحة.