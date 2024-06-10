شكرا لقرائتكم خبر عن «أكاديمية التعلم» توقع عقدا مع «بنيان للتدريب» بـ6 ملايين ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وقعت شركة أكاديمية التعلّم عقد تعاون مشترك مع شركة بنيان للتدريب لمدة خمس سنوات.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يمثل هذا التعاون الخطوة الأولى من بين عدة مشاريع لاحقة بين الشركتين.
وبحسب الشركة، تأتي هذه الخطوة تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية للأكاديمية في بناء الشراكات النوعية، و تحقيق خطط النمو والتوسع، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة إن قيمة العقد 6 ملايين ريال، على أن تكون المرحلة الأولى لمدة سنة ونصف، يتبعها الاتفاق على المراحل التالية, ويتم تحديد قيمتها والإعلان عنها لاحقاً.
وتوقعت أن يؤثر هذا العقد بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024م.
ووفقا لبيان الشركة على تداول، يمثل هذا التعاون الخطوة الأولى من بين عدة مشاريع لاحقة بين الشركتين.
وبحسب الشركة، تأتي هذه الخطوة تحقيقاً للرؤية الاستراتيجية للأكاديمية في بناء الشراكات النوعية، و تحقيق خطط النمو والتوسع، وتقديم المزيد من خدماتها المميزة بالمملكة العربية السعودية.
وقالت الشركة إن قيمة العقد 6 ملايين ريال، على أن تكون المرحلة الأولى لمدة سنة ونصف، يتبعها الاتفاق على المراحل التالية, ويتم تحديد قيمتها والإعلان عنها لاحقاً.
وتوقعت أن يؤثر هذا العقد بشكلٍ إيجابي على النتائج المالية ابتداءً من النصف الثاني من عام 2024م.