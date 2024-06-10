شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع وزارة التجارة بـ17.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية ترسية مشروع أمس، مع وزارة التجارة بقيمة تقدر بنحو 17.242 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يتضمن تقديم خدمات احترافية فنية في مجال تنفيذ المشاريع التقنية.
وأضافت أن تلك الخدمات تساهم في دعم نجاح تنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي لوزارة التجارة.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يتضمن تقديم خدمات احترافية فنية في مجال تنفيذ المشاريع التقنية.
وأضافت أن تلك الخدمات تساهم في دعم نجاح تنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي لوزارة التجارة.