شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع وزارة التجارة بـ17.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية ترسية مشروع أمس، مع وزارة التجارة بقيمة تقدر بنحو 17.242 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يتضمن تقديم خدمات احترافية فنية في مجال تنفيذ المشاريع التقنية.

وأضافت أن تلك الخدمات تساهم في دعم نجاح تنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي لوزارة التجارة.