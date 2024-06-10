الاقتصاد

«نسيج للتقنية» توقع عقدا مع وزارة التجارة بـ17.2 مليون ريال

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن «نسيج للتقنية» توقع عقدا مع وزارة التجارة بـ17.2 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة نسيج للتقنية ترسية مشروع أمس، مع وزارة التجارة بقيمة تقدر بنحو 17.242 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن المشروع يتضمن تقديم خدمات احترافية فنية في مجال تنفيذ المشاريع التقنية.
وأضافت أن تلك الخدمات تساهم في دعم نجاح تنفيذ مشاريع وبرامج التحول الرقمي لوزارة التجارة.
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Mohamed Nasa

Mohamed Nasa

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