شكرا لقرائتكم خبر عن عمومية «ساسكو» توافق على زيادة رأس المال إلى 700 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل



وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تعيين شركة برايس وواتر هاوس، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 3 ملايين ريال.

وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فيصل الجديعي عضوا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 6 أغسطس 2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو الحالي، خلفا للعضو السابق سليمان الزين. توزيع أرباح نقدية إضافية أشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وبإجمالي 45 مليون ريال، بما يعادل 7.5% من رأس مال الشركة.

وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وتوزع الأرباح بدءا من 1 يوليو المقبل عن طريق مصرف الراجحي.

وشملت النتائج الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 100 مليون ريال.

وكانت القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة 600 مليون ريال، فيما أصبحت بعد الزيادة 700 مليون ريال، وكان عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، فيما أصبح بعد الزيادة 70 مليون سهم، وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 16.67%.

وقالت الشركة: إن أسباب زيادة رأس المال من أجل التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية.

وأفادت بأن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل 6 أسهم. رسملة الاحتياطي النظامي ونوهت برسملة كامل مبلغ الاحتياطي النظامي بقيمة 83.139 مليون ريال، إضافة إلى مبلغ 16.860 مليون ريال من الأرباح المبقاة.

وأوضحت أن تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.

وفي حال وجود كسور أسهم، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.

وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024. انتخاب 7 أعضاء لمجلس الإدارة ومن ضمن النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة (الرابعة عشرة) والتي تبدأ من 30 يونيو الحالي، ولمدة 4 سنوات تنتهي في 29 يونيو 2028.

والأعضاء هم: إبراهيم الحديثي، وسلطان الحديثي، وماجد العثمان، وماجد السبيعي، وفيصل الجديعي، ويوسف اليوسفي، ورياض المالك. الدمام - شريف احمد - أعلنت الشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات (ساسكو) نتائج اجتماع الجمعية العامة غير العادية التي تضمنت الموافقة على زيادة رأس مال الشركة (الاجتماع الثاني) والذي عقد مساء أمس.وقالت الشركة في بيان على تداول: إن نتائج الاجتماع تضمنت: الموافقة على تعيين شركة برايس وواتر هاوس، من بين المرشحين بناء على توصية لجنة المراجعة وذلك لفحص ومراجعة وتدقيق القوائم المالية للربع الثاني والثالث والرابع والسنوي من العام المالي 2024، والربع الأول من 2025، وتحديد أتعابه بمبلغ 3 ملايين ريال.وأضافت أن النتائج شملت: الموافقة على قرار مجلس الإدارة بتعيين فيصل الجديعي عضوا بمجلس الإدارة ابتداء من تاريخ تعيينه في 6 أغسطس 2023 لإكمال دورة المجلس حتى تاريخ انتهاء الدورة الحالية في 29 يونيو الحالي، خلفا للعضو السابق سليمان الزين.أشارت إلى أن النتائج شملت: الموافقة على توصية مجلس الإدارة بتوزيع أرباح نقدية إضافية على المساهمين عن العام المالي المنتهي في 31 ديسمبر 2023، بواقع 0.75 ريال لكل سهم، وبإجمالي 45 مليون ريال، بما يعادل 7.5% من رأس مال الشركة.وستكون الأحقية للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وتوزع الأرباح بدءا من 1 يوليو المقبل عن طريق مصرف الراجحي.وشملت النتائج الموافقة على توصية مجلس الإدارة بزيادة رأس مال الشركة عن طريق منح أسهم مجانية للمساهمين بقيمة 100 مليون ريال.وكانت القيمة الاسمية لرأس المال قبل الزيادة 600 مليون ريال، فيما أصبحت بعد الزيادة 700 مليون ريال، وكان عدد الأسهم قبل الزيادة 60 مليون سهم، فيما أصبح بعد الزيادة 70 مليون سهم، وتبلغ نسبة الزيادة في رأس المال 16.67%.وقالت الشركة: إن أسباب زيادة رأس المال من أجل التوافق مع حجم أعمال الشركة وأصولها ودعم التوسعات المستقبلية.وأفادت بأن عدد الأسهم الممنوحة لكل سهم: سهم واحد لكل 6 أسهم.ونوهت برسملة كامل مبلغ الاحتياطي النظامي بقيمة 83.139 مليون ريال، إضافة إلى مبلغ 16.860 مليون ريال من الأرباح المبقاة.وأوضحت أن تاريخ الأحقية لمالكي الأسهم بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والمقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) في نهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق.وفي حال وجود كسور أسهم، فستجمع الكسور في محفظة واحدة لجميع حملة الأسهم وتباع بسعر السوق ثم توزع قيمتها على حملة الأسهم المستحقين للمنحة كل بحسب حصته خلال مدة لا تتجاوز 30 يوما من تاريخ تحديد الأسهم الجديدة المستحقة لكل مساهم.وتضمنت النتائج: الموافقة على تفويض مجلس الإدارة بتوزيع أرباح مرحلية على المساهمين بشكل نصف سنوي أو ربع سنوي عن العام المالي 2024.ومن ضمن النتائج: الموافقة على انتخاب أعضاء مجلس الإدارة من بين المرشحين للدورة المقبلة (الرابعة عشرة) والتي تبدأ من 30 يونيو الحالي، ولمدة 4 سنوات تنتهي في 29 يونيو 2028.والأعضاء هم: إبراهيم الحديثي، وسلطان الحديثي، وماجد العثمان، وماجد السبيعي، وفيصل الجديعي، ويوسف اليوسفي، ورياض المالك.