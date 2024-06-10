شكرا لقرائتكم خبر عن «المداواة»: اعتماد ترخيص وحدة قسطرة القلب والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة المداواة التخصصية الطبية اعتماد ترخيص وحدة قسطرة القلب.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن وحدة القسطرة القلبية ذات أهمية قصوى في حالات إنقاذ الحياة والتدخل لعلاج الجلطات.

وأضافت أن ذلك يتيح للوحدة أداء دور صحي مهم بمنطقة تهامة.

ومن المتوقع أن ينعكس تشغيلها على زيادة إيرادات الشركة التشغيلية.