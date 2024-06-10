قبيل العيد.. ارتفاع أسعار الأضاحي بنجران

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - طلال اليامي- نجران

مع قرب عيد الأضحى المبارك تشهد أسواق الأغنام بنجران إقبالا كبيرا لشراء الأضاحي استعدادا لعيد الأضحى المبارك حيث قفزت أسعار الأضاحي عما كانت عليه في الأيام السابقة، بسبب زيادة الطلب واستغلال مجموعة من تجار مواش الأجانب في سوق الأغنام بنجران فرصة عيد الأضحى لرفع الأسعار.

وسجلت أسعار الأغنام ارتفاعا كبيرا في أسواق المنطقة منذ الأسبوع الماضي حيث بلغ سعر الخروف الصغير الذي لايتجاوز عمرة الستة أشهر إلى 1500 ريال للرأس والبعض الآخر وصل إلى 1800 للرأس .

وتعتبر هذه العمالة الوافدة في سوق الغنم أحد أهم أسباب رفع أسعار الأغنام ،حيث أنهم يتحكمون في الأسعار مستغلين بعض الأيام مثل رمضان وعيد الأضحى المبارك.

مع العلم أن الأغنام في المملكة تتمتع بدعم لامحدود حيث تعمل الدولة علي توفير كل مايحتاجه مربي الماشية داخل المملكة كما توفر منصات لدعم صغار مربي الماشية كمنصة “نما” ، حيث تعتبر المملكة مكتفية ذاتيا من المواشي بشتى أنواعها.

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