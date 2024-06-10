شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض معدل التضخم الشهرى (-0.8%) لشهر مايو 2024 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء اليوم، أن الرقم القياسى العام لأسعار المستهلكين لإجمالى الجمهورية بلغ (221.8) نقطة لشهر مايو 2024، مسجلاً بذلك انخفاضاً قدره (-0.8%) عن شهر أبريل 2024.

وأرجع الجهاز فى بيان أهم أسباب هذا الانخفاض إلى انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة (-2.5%)، مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%)، مجموعة الاثاث والتجهيزات والسجاد واغطية الارضيات الأخرى بنسبة (0.2%).

أولاً: التغيــر الشهــرى (شهــر مايو 2024 مقارنة بشهـر ابريل 2024):

سجل قسم الطعام والمشروبات انخفاضاً قدره (-3.1%) وتأتى التغييرات نتيجة: انخفاض أسعار مجموعة الحبوب والخبز بنسبة(-2.5%)، انخفاض أسعار مجموعة اللحوم والدواجن بنسبة (-4.6%)، انخفاض أسعار مجموعة الأسماك والمأكولات البحرية بنسبة (-0.7%)، انخفاض أسعار مجموعة الألبان والجبن والبيض بنسبة (-3.9%)، انخفاض أسعار مجموعة الزيوت والدهون بنسبة (-3.0%)، انخفاض أسعار مجموعة الخضروات بنسبة (-8.7%)، انخفاض أسعار مجموعة السكر والأغذية السكرية بنسبة (-0.6%)، انخفاض أسعار مجموعة منتجات غذائية أخرى بنسبة (-1.7%).

كما سجل قسم المطاعم والفنادق انخفاضاً قدره (-0.5%) بسبب انخفاض أسعار مجموعة الوجبات الجاهزة بنسبة (-0.5%)، مجموعة خدمات الفنادق بنسبة -0.7%