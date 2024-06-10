الاقتصاد

مرفق الكهرباء يوضح طريقة استرجاع كارت الشحن فى 4 خطوات

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القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق استرجاع كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1-سواء كان مالك أو مستأجر الوحدة  فعليه التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

4- بالنسبة للمستأجر يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلى صوره من التوكيل والأصل للإطلاع ، كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .

وبعد استكمال تلك الاجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.

 

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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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