شكرا لقرائتكم خبر عن مرفق الكهرباء يوضح طريقة استرجاع كارت الشحن فى 4 خطوات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - نشر جهاز تنظيم مرفق الكهرباء وحماية المستهلك عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك، طرق استرجاع كارت الشحن الخاص بعداد الكهرباء مسبوق، وذلك من خلال الخطوات التالية:

1-سواء كان مالك أو مستأجر الوحدة فعليه التوجه لشركة توزيع الكهرباء التابع لها المشترك.

2-صورة من العداد موضح بها رقم العداد.

3-صورة من بطاقة الرقم القومي والأصل للاطلاع عليها.

4- بالنسبة للمستأجر يجب تحرير محضر فقد كارت الشحن بقسم الشرطة التابع له. بالإضافة إلى صوره من التوكيل والأصل للإطلاع ، كما يجب ايضاً تقديم عقد الإيجار موثق عن مدة الايجار .

وبعد استكمال تلك الاجراءات ودفع قيمة الكارت الجديد طبقاً للرسوم المقررة بالشركة يتم استخراج كارت جديد وتفعيله فى نفس اليوم.