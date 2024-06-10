شكرا لقرائتكم خبر عن سعر جرام الذهب يسجل 2657 جنيها لعيار 18 بمستهل تعاملات الأسبوع والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر جرام الذهب في مصر اليوم الاثنين مستهل تعاملات الأسبوع بعد تسجيل مستويات مرتفعة، ليبلغ جرام الذهب عيار 21 وهو الأكثر مبيعا في مصر اليوم 3100 جنيه، وذلك بعد تطورات السعر العالمي للذهب وحدوث ارتفاعات كبيرة للأونصة.

أسعار الذهب اليوم: عيار 24 يسجل 3543 جنيها.

عيار 21 يسجل 3100 جنيه.

عيار 18 يسجل 2657 جنيها.

عيار 14 يسجل 2067 جنيها.

الجنيه الذهب 24800 جنيه.

الذهب العالمي

ويترقب السوق قرارات خفض أسعار الفائدة من قبل البنك الفيدرالي الأمريكي بعد قرارات البنك المركزي الكندي والبنك المركزي الأوروبي بتخفيض الفائدة مما زاد من التوقعات في الأسواق بإمكانية لجوء الفيدرالي الأمريكي إلى تيسير السياسة النقدية قريباً للعمل على عدم توسع الفارق في السياسة النقدية وأسعار الفائدة بينه وبين البنوك المركزية العالمية.

وأعلن مجلس الذهب العالمي عن ارتفاع التدفقات النقدية إلى صناديق الاستثمار المدعومة بالذهب خلال الأسبوع المنتهي في 31 مايو بمقدار 15.1 طن من الذهب وذلك بعد ارتفاع كبير في التدفقات النقدية على صناديق أوروبا بمقدار 10.8طن بالإضافة إلى ارتفاع في تدفقات صناديق أسيا بمقدار 4.6 طن.