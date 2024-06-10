شكرا لقرائتكم خبر عن بريق الذهب يخفت بسبب ضعف إقبال المركزي الصيني والبيانات الأمريكية والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي إلا أنها سرعان ما عاودت التراجع بسبب تقرير الوظائف غير الزراعية الأمريكي الذي عزز بدوره مؤشر الدولار الأمريكي، وأدى إلى ارتفاع قيمة العملة الخضراء مقابل المعدن الأصفر، وفق ما ذكرت صحيفة ذا إيكونوميك تايمز الهندية. مشتريات البنوك المركزية على إثر ذلك تغيرت النظرة من توقعات خفض أسعار الفائدة في وقتٍ ينتظر فيه السوق قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي بينما أوقف البنك المركزي الصيني شراء الذهب مؤقتا بسبب ارتفاع الأسعار.

ومدعومًا بتوقعات خفض أسعار الفائدة بعد أن خفض بنك كندا والبنك المركزي الأوروبي أسعار الفائدة في وقت سابق ارتفع الذهب الفوري إلى 2387 دولارًا يوم الجمعة وهو أعلى مستوى منذ 22 مايو.

لكن أغلق السعر الفوري للذهب بخسارة 3.49% عند 2294 دولارًا منخفضًا بما يقرب من 1.40٪ في أسبوع. الذهب يواجه ضغط الأسواق أنهى الذهب تداوله على انخفاض حاد ليمحو مكاسبه السابقة وكان الدافع وراء هذا الانخفاض هو وقف الصين شراء السبائك في مايو وسوق العمل الأمريكي الذي جاء أقوى من المتوقع وهو ما قد يشير إلى أن أسعار الفائدة الأمريكية قد تظل مرتفعة لفترة أطول من المتوقع، وفق ما ذكرت منصة إف إكس إستريت الأمريكية.

وتثير هذه العوامل تساؤلات حول قيمة الذهب في غياب الدعم الصيني. توقعات أسعار الذهب تشير البيانات إلى أن قيمة الذهب على المدى القريب يمكن أن تتراوح بين 2217.22 دولارًا و2130.29 دولارًا وهو ما قد يشير إلى خسائر محتملة تتراوح بين 75 دولارًا و150 دولارًا.

ولعدة أشهر، كان ارتفاع الذهب يعزى إلى عمليات الشراء المكثفة التي تقوم بها البنوك المركزية وخاصة من الصين.

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مع ذلك، توقف الارتفاع في شهر مايو مما أدى إلى ظهور تكهنات حول ما إذا كانت البنوك المركزية ستستمر في شراء الذهب أو لا وذلك لتقييم عملية جني الأرباح.

وعلى عكس المستثمرين البارزين الذين يعلن عن صفقاتهم بشكل واضح، تعمل البنوك المركزية بهدوء الأمر الذي يترك الأسواق في حالة تخمين حول خطواتها التالية.

وقد أدى عدم اليقين هذا إلى تحويل المستثمرين الصعوديين على المدى الطويل إلى متداولين على المدى القصير، مما أدى إلى زيادة تقلبات السوق. قوة سوق العمل الأمريكية ويواجه الذهب أيضًا ارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة بسبب سوق العمل الأمريكي القوي.

وأظهر تقرير وزارة العمل أن الوظائف غير الزراعية ارتفعت بمقدار 272 ألف وظيفة في مايو متجاوزة التوقعات البالغة 185 ألف وظيفة. اتجاه هبوطي للذهب ويشير سوق العمل القوي مع ارتفاع الأجور وزيادة الإنفاق الاستهلاكي إلى أن التضخم قد لا ينخفض بسرعة مما قد يجبر بنك الاحتياطي الفيدرالي على الحفاظ على أسعار الفائدة المرتفعة.

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يزيد هذا الوضع من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة السبائك غير ذات العائد مما يزيد من الاتجاه الهبوطي في سوق الذهب. الذهب مقابل الدولار انخفضت أسعار الذهب بنحو 1% خلال أسبوع مسجلة الانخفاض الأسبوعي الثالث على التوالي. وعززت البيانات الاقتصادية القوية الدولار كما قام المتداولون بتعديل توقعاتهم بتخفيض أسعار الفائدة بمقدار 37 نقطة بحلول ديسمبر بانخفاض عن 48 نقطة أساس قبل بيانات الوظائف غير الزراعية.

وقال محللون إن احتمال أن تبدأ الصين في البيع للذهب قد يزيد من الضغط على أسعار الذهب. ونظراً لسوق العمل الأمريكي القوي ووقف الصين مشترياتها من الذهب، فإن توقعات الذهب تظل هبوطية على المدى القصير.