شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «ساسكو» على أساس سعر 57 ريالا والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة السعودية لخدمات السيارات والمعدات، أمس الأحد على زيادة رأس مال الشركة من خلال منح أسهم مجانية.
ووفقا لبيانات تداول، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 57.00 ريالا لهذا اليوم الإثنين 04/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 06/12/1445هـ الموافق 12/06/2024م.
ووفقا لبيانات تداول، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 57.00 ريالا لهذا اليوم الإثنين 04/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.
وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (ايداع) أسهم المنحة في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 06/12/1445هـ الموافق 12/06/2024م.