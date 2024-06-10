شكرا لقرائتكم خبر عن احتساب نسبة التذبذب لسهم «المداواة» على أساس سعر 15.74 ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة المداواة التخصصية الطبية أمس الأحد على تقسيم أسهم الشركة.

ووفقا لبيانات تداول، فقد احتسبت نسبة التذبذب لسهم الشركة على أساس سعر 15.74 ريال لهذا اليوم الإثنين 04/12/1445هـ الموافق 10/06/2024م، وإلغاء الأوامر القائمة.

وستضيف شركة مركز إيداع الأوراق المالية (إيداع) أسهم التقسيم في محافظ المساهمين قبل بداية تداول يوم الأربعاء 06/12/1445هـ الموافق 12/06/2024م