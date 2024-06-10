شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري.. ارتفاع في البنوك والان نبدء بالتفاصيل

سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري

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سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه

سعر الدولار اليوم

سعر الدولار في البنوك المصرية

الدمام - شريف احمد - ارتفع سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في التعاملات الصباحية بالبنوك المصرية، عن آخر مستوياته أمس الأحد.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك المركزي المصري، 47.52 جنيه للشراء، و47.66 جنيه للبيع.بلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في البنك الأهلي المصري، 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك مصر، 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري، في بنك الإسكندرية، 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قناة السويس، 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في البنك التجاري الدولي 47.54 جنيه للشراء، و47.64 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في مصرف أبوظبي الإسلامي 47.64 جنيه للشراء، و47.74 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك الكويت الوطني، 47.55 جنيه للشراء، و47.65 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك قطر الوطني 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في بنك فيصل الإسلامي 47.50 جنيه للشراء، و47.60 جنيه للبيع.وسجل سعر الدولار اليوم مقابل الجنيه المصري في المصرف المتحد، 47.52 جنيه للشراء، و47.62 جنيه للبيع.