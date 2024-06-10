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يقدم ”الخليج 365”، خدمة تشمل نشر سعر الدينار الكويتى فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديث فورى للأسعار حال تغيرها.

القاهرة - سامية سيد - ننشر سعر الدينار الكويتى اليوم الاثنين 10-6-2024، بالبنوك المصرية مقابل الجنيه المصرى، مسجلًا فى البنك الأهلى المصرى 154.2 جنيه للشراء و155.1 جنيه للبيع.

شكرا لقرائتكم خبر عن سعر الدينار الكويتى فى البنوك اليوم الاثنين 10-6-2024 والان مع تفاصيل الخبر

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية