شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: متابعة مستمرة لمدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، على ضرورة قيام المنشآت الخاضعة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة الصادر بالقانون رقم (67 ) لسنة 2016، بسرعة تسجيل كافة الفروع التابعة لها بمصلحة الضرائب، والحصول على شهادة تسجيل فرع لكل فرع من الفروع التابعة لها، وعدم الاكتفاء بتسجيل المركز الرئيسى للمنشآت فقط، وكذلك عدم الاكتفاء بتسجيل بعض الفروع فقط وليس جميعها .

وأشارت أن المصلحة مستمرة في متابعة مدى التزام الشركات بالتسجيل الضريبى لفروعها، وفقًا للقواعد القانونية المقررة، وذلك لتحصيل حق الدولة ووقف الهدر الضريبى، وتحقيق العدالة الضريبية بين الممولين، بما يُسهم فى تعظيم الإيرادات العامة، لافتًة إلى أن مشروعات التطوير والميكنة التى تشهدها مصلحة الضرائب حاليًا تساهم فى تحقيق المتابعة الدقيقة للمجتمع الضريبي للوقوف على مدى التزام الممولين، وذلك لاتخاذ الإجراءات القانونية ضد غير الملتزمين.

وطالبت رئيس مصلحة الضرائب المصرية بضرورة وضع كل من شهادة تسجيل المركز الرئيسي وشهادة تسجيل الفروع في مكان ظاهر أمام الجمهور بكل من المقر الرئيسي والفروع، علما أن شهادة تسجيل المركز الرئيسي لونها أخضر، وشهادة تسجيل الفرع لونها أزرق، مشيرة إلى أن عدم الالتزام بتسجيل كافة الفروع يُعد مخالفة لأحكام قانون الضريبة على القيمة المضافة ولائحته التنفيذية، ويُعرض المكلف للعقوبات المقررة على جريمة التهرب الضريبة.