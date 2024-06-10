“أمانة نجران” تطرح 16 فرصة استثمارية في محافظة شرورة

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365_نجران

أعلنت أمانة منطقة نجران ممثلة في بلدية محافظة شرورة طرح 16 فرصة استثمارية في مواقع متعددة بالمحافظة والمراكز التابعة لها، وذلك عبر بوابة الاستثمار البلدي “فرص”.

وتتضمن الفرص المطروحة إنشاء وتشغيل وصيانة 3 مجمعات تجارية سكنية في مواقع متعددة، و5 مشاتل زراعية في مواقع مختلفة، وإنشاء وترميم وتشغيل وصيانة حديقة سلطانة، وصراف آلي في متنزه الملك عبدالعزيز، و4 شاشات إلكترونية داخل المحافظة، ومحطة محروقات، ومجمع خدمات في مركز الأخاشيم، وإنشاء وتشغيل وصيانة 5 شاشات للدعاية والإعلان في أماكن متفرقة بالمحافظة، ومجمع تجاري بحي الروضة، وترميم وتشغيل وصيانة محال تجارية قائمة بحي الخالدية الشمالية، ترميم وتشغيل وصيانة مختبر المواد والجودة للمرافق العامة.

ودعت أمانة منطقة نجران المستثمرين الراغبين في التنافس إلى الاطلاع على الفرص، وتفاصيل المنافسة من خلال تطبيق الاستثمار البلدي “فرص”.

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