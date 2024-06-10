الذهب يستقر بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتعليق الصين لعمليات الشراء

الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:51 بتوقيت جرينتش.

وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % لتصل إلى 2313.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 % إلى 29.58 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاتين واحدًا بالمئة إلى 973.40 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 914.21 دولارًا.

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