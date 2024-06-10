الاقتصاد

الذهب يستقر بعد بيانات الوظائف الأمريكية وتعليق الصين لعمليات الشراء

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shimaa mohamed 0 تبليغ

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الخليج 365 - الرياض- احمد حسان - الخليج 365 - متابعات

استقرت أسعار الذهب اليوم، بعد أن تراجعت في الجلسة السابقة بسبب تعليق البنك المركزي الصيني للمشتريات وبيانات الوظائف الأمريكية القوية التي قلصت الآمال في خفض وشيك لأسعار الفائدة.

وظلت أسعار الذهب في المعاملات الفورية دون تغير عند 2296.17 دولارًا للأوقية بحلول الساعة 07:51 بتوقيت جرينتش.
وتراجعت العقود الأمريكية الآجلة للذهب بنسبة 0.5 % لتصل إلى 2313.30 دولارًا.

وبالنسبة للمعادن النفيسة الأخرى، ارتفعت الفضة في المعاملات الفورية بنسبة 1.4 % إلى 29.58 دولارًا للأوقية، كما زاد البلاتين واحدًا بالمئة إلى 973.40 دولارًا، وصعد البلاديوم 0.2 % إلى 914.21 دولارًا.

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اسماعيل الماحي

اسماعيل الماحي

كاتب محتوى باللغة العربية شغف بالبحث والإطلاع بجانب دقة في مراعاة قواعد اللغة وعلامات الترقيم

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