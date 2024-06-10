شكرا لقرائتكم خبر عن الضرائب: استمرار اللقاءات المشتركة مع اتحاد الصناعات لحل المشكلات أول بأول والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أكدت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية خلال اللقاء الدوري المشترك للمصلحة مع اتحاد الصناعات المصرية من خلال اللجنة المشكلة لحل كافة المشكلات أول بأول، على حرص المصلحة على مد جسور التواصل مع كافة مؤسسات المجتمع الضريبي وخاصة اتحاد الصناعات، وتذليل أى عقبات تواجه أعضاء الإتحاد وأخذها بعين الاعتبار، وذلك من خلال إطلاع أعضاء الاتحاد على كل مستجدات الشأن الضريبي، ومشروعات التطوير التي تشهدها المصلحة حاليًا، والتى ساهمت بشكل ملحوظ فى التسهيل على الممولين فى التعامل مع المنظومة الضريبية ككل .

وتم خلال اللقاء متابعة الموضوعات التى سبق مناقشتها باللجنة، وتناول الحضور العديد من المشكلات التي تواجه أعضاء الاتحاد منها كيفية تطبيق الضريبة على النولون، كما طالب الإتحاد بتكثيف التوعية الضريبية بقانون تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وعقد مؤتمرات بالمحافظات المختلفة لحث المشروعات بالقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة والمتوسطة للانضمام للإقتصاد الرسمي.

وأكدت رئيس مصلحة الضرائب المصرية أن هناك تنسيق مستمر بين المصلحة والاتحاد من خلال عقد ندوات التوعية الضريبية التي تتناول المستجدات الضريبية من تشريعات ومنظومات مثل منظومة الأعمال الضريبية الرئيسية الجديدة ومنظومة الفاتورة الإلكترونية، ومنظومة الإيصال الإلكتروني ،وغيرها من الموضوعات الضريبية المتخصصة، ويتم خلال هذه الندوات تقديم شرح واف لهذه الموضوعات عن طريق متخصصين من المصلحة ، كما يتم الرد على كافة الاستفسارات التى تطرح خلال هذه الندوات، لافتة أن مصلحة الضرائب تسعى دائماً إلى ترسيخ قيم الشفافية والعدالة الضريبية مع كافة أطراف المجتمع الضريبي، وذلك للتأكيد على جسور الثقة المتبادلة.

ومن جانبه أعرب محمد البهي رئيس لجنة الضرائب والجمارك باتحاد الصناعات عن تقديره للتعاون مع وزارة المالية ومصلحة الضرائب المصرية، وأنه من أوجه التعاون التي يقوم بها الاتحاد مع مصلحة الضرائب، قيامه بنشر الوعي الضريبي بين أعضائه، وبيان أهمية الضرائب بالنسبة للدولة باعتبارها الركيزة الأساسية في موازنة الخزانة العامة للدولة.

كما أعرب محمد البهى عن شكره وتقديره لوزير المالية ولرئيس مصلحة الضرائب، و لقيادات المصلحة، على اهتمامهم بحل المشكلات الضريبية التي تواجه أعضاء الاتحاد بشكل سريع وفوري، مؤكدًا أن علاقة اتحاد الصناعات بكل من وزارة المالية ومصلحة الضرائب علاقة ممتدة ولها تاريخ طويل من التعاون المثمر والبناء في حل كافة المشكلات التي يتم عرضها، كما أشاد بقرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية لاختيار القيادات الجديدة بها، مقدما الشكر لكل القيادات السابقة لما قاموا به من جهود كل فى موقعه و متمنيا لهم المزيد من التقدم والنجاح فى المهام الجديدة .