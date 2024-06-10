شكرا لقرائتكم خبر عن صعود مؤشرات البورصة بمنتصف تعاملات جلسة الإثنين وسط تداولات ضعيفة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية، بمنتصف تعاملات جلسة اليوم الإثنين، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب فيما مالت تعاملات المصريين للبيع، وسط تداولات ضعيفة تجاوزت 809 ملايين جنيه خلال ساعتين.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" بنسبة 0.15% ليصل إلى مستوى 25698 نقطة، وهبط مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 0.12% ليصل إلى مستوى 31322 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 0.17% ليصل إلى مستوى 11095 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 0.35% ليصل إلى مستوى 5652 نقطة، وصعد "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان"، بنسبة 0.33% ليصل إلى مستوى 8183 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.71% ليصل إلى مستوى 6529 نقطة.

أعلنت إدارة البورصة المصرية، إيقاف التداول على 4 أسهم لمدة 10 دقائق لتجاوزها نسبة الـ5% صعودًا أو هبوطًا خلال جلسة تداول اليوم الإثنين، وهم: المصريين للاستثمار والتنمية العمرانية، وسيتي للتحاليل الطبية، وبايونيرز بروبرتيز للتنمية العمرانية،

كما أعلنت البورصة، تم بتاريخ 10/06/2024 تنفيذ صفقة من خلال آلية الصفقات ذات الحجم الكبير (BLOCK TRADING) على أسهم شركة سيتي للتحاليل الطبية المصدرة لعدد 88 ألف سهم بقيمة 51 مليون جنيه.

أعلنت شركات مجموعة أي أف جي القابضة، وشركة راية القابضة للاستثمارات المالية، شراء الأولى 1.3 مليون سهم خزينة، وشراء الثانية 481.2 ألف سهم خزينة.

تباينت تعاملات الداخليين والمساهمين الرئيسيين والمجموعات المرتبطة بهم، خلال جلسة تداول أمس الأحد، إذ اشترى مجلس إدارة شركات مطاحن ومخابز شمال القاهرة، ومطاحن مصر الوسطى، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة، والعامة لصناعة الورق-راكتا، وبالم هيلز للتعمير، والعالمية للاستثمار والتنمية، وجراند انفستمنت القابضة للاستثمارات المالية، ومستشفى النزهة الدولي، وام ام جروب للصناعة والتجارة العالمية عدد 93 سهمًا، 15 سهمًا، 968 سهمًا، 28.5 ألف سهم، 250 ألف سهم، 152.4 ألف سهم، 6267 سهم، 7067 سهم، 358.6 ألف سهم، على التوالي.

كما اشترت مجموعة مرتبطة بشركتي العربية لحليج الأقطان، والنساجون الشرقيون للسجاد عدد 65 ألف سهم، 77.8 ألف سهم، على التوالي، واشترت إدارة شركة الصناعات الهندسية المعمارية للإنشاء والتعمير-ايكون عدد 25.9 ألف سهم.

فيما باع مجلس إدارة شركتا ممفيس للأدوية والصناعات الكيماوية، وبالم هيلز للتعمير عدد 4330 سهم، 1.25 مليون سهم، على التوالي، وباعت مجموعة مرتبطة بالشركة الشرقية الوطنية للأمن الغذائي 91.5 ألف سهم، وباعت إدارة البنك التجاري الدولي-مصر (سي أي بي) 256 سهمًا، وباع مساهم رئيسي بشركة مستشفى النزهة الدولي 20 ألف سهم.

في سياق متصل أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية، الموافقة على نشرة الاكتتاب العام والخاص في أسهم زيادة رأسمال شركة اكت فاينانشال للاستشارات في السوق الأولي وبحد أقصى عدد 360 مليون سهم بنسبة 47% تقريبا من أسهم رأسمال الشركة قبل الزيادة بسعر 2.90 جنيه للسهم.



