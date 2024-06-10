شكرا لقرائتكم خبر عن أسعار الذهب ترتفع إلى 2296 دولارا في منتصف تعاملات اليوم والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ارتفعت أسعار الذهب في منتصف تعاملات اليوم الإثنين بنسبة 0.1%، لتصل إلى 2296 دولارا للأوقية.

وكانت أسعار الذهب قد تراجعت في التعاملات الصباحية مع ارتفاع الدولار في ظل توقعات بتثبيت بنك الاحتياطي الفيدرالي للفائدة في اجتماعه المقرر انعقاده الأسبوع الحالي، واستمرار دورة التشديد النقدي لفترة مطولة إثر زخم سوق العمل. أسعار الذهب اليوم هبطت أسعار الذهب بنسبة 3.5% عند تسوية تعاملات الجمعة الماضية لتسجل أعلى وتيرة للانخفاض منذ نوفمبر من عام 2020، بعدما أظهرت بيانات رسمية إضافة الاقتصاد الأمريكي وظائف بأكثر من المتوقع خلال شهر يونيو، مما أدى لتعزيز توقعات استمرار التشديد النقدي لفترة مطولة.

ويترقب المستثمرون قرار بنك الاحتياطي الفيدرالي بشأن الفائدة الأربعاء المقبل، في ظل توقعات بتثبيتها ضمن نطاق 5.25% و5.50% للاجتماع السابع على التوالي.

وساهم في تراجع أسعار الذهب خلال جلسة اليوم زيادة مؤشر الدولار -الذي يعبر عن قيمة العملة الأمريكية مقابل سلة من ست عملات رئيسية- بنسبة 0.35% إلى 105.25 نقطة، إذ يؤدي انتعاش الدولار إلى ارتفاع تكلفة الحصول على الذهب بالنسبة للمشترين بعملات أخر

