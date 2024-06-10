شكرا لقرائتكم خبر عن انخفاض طفيف لمؤشر سوق الأسهم السعودية في منتصف التعاملات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - سجل مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، انخفاضا طفيفا بنسبة 0.02% في منتصف تعاملات اليوم، ليصل إلى مستوى 11852 نقطة، وبتداولات بلغت 6.365 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 228.146 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.256 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 176 شركة ارتفعت أسهم 176 شركة في منتصف تداولات اليوم، بينما انخفضت 50، من بين 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، الباحة، ووقت اللياقة، والبابطين، ومياهنا، والخريف، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، عذيب للاتصالات، وأسمنت السعودية، والأهلي، وأكوا باور، وسليمان الحبيب، الأكثر انخفاضا.

