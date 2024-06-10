شكرا لقرائتكم خبر عن كيف ينظر المواطنون في 34 دولة لاقتصاداتهم خلال العام الجاري؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - مال التصنيف الاقتصادي لـ34 دولة شملها استطلاع مركز بيو للأبحاث هذا العام إلى أن تكون سيئة أكثر منها جيدة. وقدر متوسط حوالي ثلثي البالغين 64% الوضع الاقتصادي لبلادهم بأنه سيئ، حيث تم إجراء الاستطلاعات في ظروف يسيطر عليها حالة من تراجع التجارة العالمية وتباطؤ النمو الاقتصادي في العالم، وفق ما أورد المركز على موقعه.

الاقتصادات الأكثر سلبية

وكانت التقييمات أكثر سلبية في الأرجنتين وغانا ونيجيريا وكوريا الجنوبية وتونس وتركيا. وفي كل من هذه البلدان، قال أكثر من ثمانية من كل عشرة أن اقتصادهم سيء بما في ذلك أكثر من أربعة من كل عشرة قالوا إنه سيئ للغاية.

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كما قدم البالغون في معظم الدول الأوروبية التي شملتها الدراسة تقييمات سلبية لاقتصاداتهم بما في ذلك ثلاثة أرباعهم أو أكثر في فرنسا واليونان وإيطاليا والمملكة المتحدة. وتوافق على ذلك أغلبية أصغر في ألمانيا والمجر وإسبانيا.

آراء إيجابية

ومع ذلك، فإن الناس في العديد من البلدان لديهم آراء إيجابية إلى حد كبير بشأن اقتصاداتهم.

وفي بنجلادش والهند وماليزيا والمكسيك وهولندا والفلبين وسنغافورة قالت الأغلبية إن اقتصادها جيد.

قال حوالي ثلث البالغين الهنود أن الوضع الاقتصادي في بلادهم جيد للغاية وهي أكبر نسبة في أي دولة شملها الاستطلاع.

الأمريكيين الأكثر انتقاداً

أظهر استطلاع منفصل أجراه المركز في ربيع هذا العام أن الأمريكيين من أكثر منتقدي الأحوال الاقتصادية في بلدهم حيث قال 23% من البالغين في الولايات المتحدة أن الظروف الاقتصادية يمكن وصفها بأنها ممتازة أو جيدة.

تحسن أحوال بعض الدول

على الرغم من أن التصنيفات الاقتصادية جاءت سلبية في العديد من الدول إلا أنها تحسنت منذ عام 2023 في 11 دولة. على سبيل المثال، قفزت التقييمات الإيجابية من 33% إلى 53% في بولندا.

وتأتي هذه الزيادة في أعقاب انتخابات أكتوبر 2023 حيث صوت البولنديون لصالح الإطاحة بحزب القانون والعدالة الذي حكم البلاد منذ عام 2015.

وقد دفع التغيير في الحكومة الاتحاد الأوروبي إلى الإفراج عن 149 مليار دولار من الأموال التي كانت محجوزة عن بولندا.

تغيرات كبيرة في عام واحد

كما حدثت زيادات كبيرة في عام واحد في البرازيل وفرنسا والمجر والهند واليابان وكينيا وهولندا وجنوب أفريقيا وإسبانيا والسويد.

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وكانت نيجيريا وألمانيا الدولتين الوحيدتين اللتان شهدتا تراجعا في استطلاعهما خلال عامين وفي التصنيفات الاقتصادية الإيجابية في العام الماضي بـ14 و8 نقاط مئوية على التوالي.

يتعامل النيجيريون، الذين تراجع اقتصادهم من وضع الأكبر في أفريقيا في عام 2022 إلى رابع أكبر اقتصاد هذا العام. وتعيش البلاد حالة من التضخم المرتفع منذ 30 عامًا تقريبًا بنسبة 29.9%.

وخلال فترة الاستطلاع في ألمانيا، توقع وزير الاقتصاد الألماني نمو منخفض لعام 2024، لايزيد عن 0.2% مشيرًا إلى تأثير التدخل الروسي في أوكرانيا.

تأثير كوفيد- 19 على الاقتصاد

أشار عدد قليل من البلدان تعود بياناتهم إلى ما قبل عام 2024 من عام 2019 أو 2017 قبل أن تقلب جائحة كوفيد-19 الاقتصاد العالمي رأسا على عقب. وفي معظم هذه الدول انخفضت التقييمات بشكل ملحوظ.

على سبيل المثال، وصف حوالي أربعة من كل عشرة بالغين أتراك (39٪) الوضع الاقتصادي لبلادهم بأنه جيد في عام 2019 وانخفضت هذه النسبة الآن لتصل إلى 17٪ فقط قيموا خلالها اقتصاد البلاد بتقييمات إيجابية.

كما انخفضت التقييمات الجيدة أيضًا بمقدار 31 و30 نقطة عن عام 2017 في بيرو وغانا.

مقاييس اقتصادية معزولة عن الناس

ومع ذلك، لم نجد في تلك البلدان ارتباطات قوية بين تقييمات الناس لاقتصاد بلادهم والمؤشرات الاقتصادية مثل الناتج المحلي الإجمالي والتضخم وعدم المساواة أو كيف تغيرت هذه المؤشرات.

وقالت الدراسة أن الفارق الأكبر بين البيانات الاقتصادية والآراء الشخصية كان في المجر حيث قال ثلاثة أرباع المستطلعين إن الاقتصاد يسير في حالة جيدة.