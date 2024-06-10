شكرا لقرائتكم خبر عن تراجع أسعار النفط وخام برنت يسجل 79.58 دولار للبرميل والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تراجعت أسعار النفط لثاني جلسة على التوالي اليوم متأثرة بارتفاع الدولار إذ أرجئت توقعات خفض أسعار الفائدة الأمريكية بعد صدور بيانات وظائف أمريكية يوم الجمعة الماضي.

وأظهرت بيانات يوم الجمعة الماضي أن عدد الوظائف الجديدة في الولايات المتحدة كان أكثر من المتوقع في الشهر الماضي، ما دفع المستثمرين إلى تقليص توقعات خفض الفائدة وأدى إلى ارتفاع الدولار.

وانخفضت العقود الآجلة لخام برنت وخام غرب تكساس الوسيط 4 سنتات إلى 79.58 و75.49 دولار للبرميل على الترتيب ويزيد صعود الدولار تكلفة شراء السلع الأولية المقومة بالعملة الأمريكية مثل النفط لحائزي العملات الأخرى وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

كما تعرض اليورو لضغوط، ما يعكس حالة الضبابية في منطقة اليورو، بعدما دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إجراء انتخابات تشريعية مبكرة في يونيو الجاري بعد خسارة حزبه في انتخابات البرلمان الأوروبي أمام حزب مارين لوبان المنتمي لليمين المتطرف.

وتركز الأسواق أيضًا على اجتماعي مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) وبنك اليابان هذا الأسبوع وتكبد خام برنت وخام غرب تكساس الوسيط ثالث خسارة أسبوعية على التوالي في الأسبوع الماضي بفعل مخاوف من أن تؤدي خطة لتقليص تخفيضات الإنتاج التي تطبقها مجموعة أوبك+ بدءًا من أكتوبر المقبل إلى زيادة المعروض العالمي.



