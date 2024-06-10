شكرا لقرائتكم خبر عن لجان السياحة تنتشر بين الفنادق والمطارات والمنافذ البرية استعدادا لاكتمال وصول الحجاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - لا شكاوى أو مخالفات وفتوح قنوات الاتصال علي مدار الساعة لحل اية مشاكل تواجه ضيوف الرحمن

تعاون مثمر بين بعثات الحج المصري الثلاث لخدمة الحجاج والعمل علي راحتهم وسلامتهم



واصلت لجان بعثة الحج السياحي بالأراضي المقدسة عملها استعداداً لاكتمال وصول حجاج الشركات السياحية الي كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة لأداء فريضة الحج هذا العام، انتشر اللجان ما بين مقار إقامة الحجاج في كل من مكة المكرمة والمدينة المنورة، وكذلك بالمطارات السعودية والمنافذ البرية خاصة منفذ حالة عمار الحدودي بين السعودية والأردن، وقامت سامية سامي رئيس الإدارة المركزية للشركات بوزارة السياحة والآثار ورئيس بعثة الحج السياحي بتفقد أحوال حجاج السياحة بالمدينة المنورة يرافقها أحمد إبراهيم رئيس لجنة السياحة الدينية بغرفة شركات السياحة وأحمد صالح رئيس لجنة الحج السياحي بالمدينة المنورة.

وطالبت سامية سامي من أعضاء اللجنة التواجد المستمر على مدار اليوم بين الحجاج والتواصل على مدار الساعة مع جميع مشرفي السياحة لتنسيق الاستعدادات لانتقال حجاج السياحة من المدينة الي مكة المكرمة استعدادا لاداء الحج، كما طالبت بالتواصل المستمر مع لجان البعثة بمنفذ حالة عمار للاطمئنان علي حجاج البري خلال تدفقهم على الأراضي المقدسة والتدخل السريع والفوريّ لحل اي مشكلة تواجههم.

وشددت رئيس بعثة الحج السياحي علي ان كافة لجان الوزارة المنتشرة بالأراضي المقدسة على اتصال دائم مع اللجنة الرئيسية بمكة المكرمة لمتابعة احوال كافة الحجاج علي مدار الساعة وحتي اكتمال وصولهم مكة المكرمة وأشادت بالتعاون التام والمثمر بين البعثات النوعية الثلاث للحج المصري القرعة والسياحة والتضامن لانجاح الموسم والعمل علي خدمة جميع الحجاج المصريين

واشار احمد صالح رئيس لجنة الحج السياحي بالمدينة المنورة الي أن مفتشي الوزارة يتابعون احوال حجاج الشركات يوميا من خلال جولاتهم على الفنادق المختلفة التى يقيمون بها في المدينة المنورة، واشار الي انه لم يتم تسجيل اية مخالفات حتى الان وان البعثة لم تتلقى اى شكاوى فى مقرها الذي يعمل 24 ساعة يوميا.

وقال أحمد صالح إن البعثة تحرص ايضا على متابعة الحالة الصحية للحجاج وحتى صباح أمس تم تسجيل حالة مرضية واحدة بين حجاج السياحة وتم خروجها من المستشفي في نفس اليوم، ولم يتم تسجيل أية وفيات، وأكد أن مفتشى البعثة يعملون وفقا لخطة عمل تبدأ قبل موعد وصول الحجاج من خلال المرور على الفنادق المختلفة المقرر إقامة الحجاج بها للتأكد من جاهزيتها لاستقبال الحجاج، حيث يتم معانية عدد من الغرف للتأكد من تجهيز كافة الغرف وفقا للضوابط والشروط التى وضعتها الوزارة قبل الموسم، وأكد أحمد صلاح انه حتى مساء امس الحالة الصحية للحجاج طيبة ولم تظهر بين الحجاج اى حالات مريضة .