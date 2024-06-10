شكرا لقرائتكم خبر عن "جامعة الدول العربية" تكرم الدكتور محمود ممتاز عن فكرة وإنشاء "شبكة المنافسة العربية" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كرمت جامعة الدول العربية الدكتور محمود ممتاز رئيس جهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية المصري؛ وذلك عن فكرة إنشاء وتدشين شبكة المنافسة العربية والتي تم تدشينها في شهر مارس 2022، وذلك على هامش انعقاد المؤتمر السنوي الأول لجهاز حماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية.

وسلم الوزير مفوض الدكتور بهجت أبو النصر درع جامعة الدول العربية وشهادة تقدير، للدكتورمحمود ممتاز نيابة عن الجامعة؛ وجاء فيها "تتقدم الأمانة العامة لجامعة الدول العربية لمعاليكم بوافر الشكر والتقدير على جهودكم المخلصة في أعمال الفريق العربي لحماية المنافسة ومراقبة الاحتكارات، ومبادراتكم الكريمة في إنشاء شبكة المنافسة العربية".

الجدير بالذكر أنه تم إطلاق شبكة المنافسة العربية في مارس 2022 برعاية جامعة الدول العربية بناء على مبادرة مقدمة من جهاز حماية المنافسة المصري لتكون أول شبكة عربية تجمع أجهزة المنافسة بالمنطقة، مما يسمح بإجراء حوار بنَّاء يساعد على الإنفاذ الفعَّال لسياسات وقوانين المنافسة في المنطقة العربية، وفي إطار الحرص على تحقيق التعاون والتكامل بين الدول العربية، وتعزيز التنسيق بينهم في مجال المنافسة؛ من خلال تبادل الخبرات والتجارب وبناء القدرات فيما بينهم، وتقديم الدعم اللازم للدول العربية التي تسعى إلى سن تشريعاتها الخاصة بحماية المنافسة أو تطويرها، وقد اختارت الدول العربية أعضاء الشبكة مصر لتولي رئاسة الشبكة على مدار العامين الماضيين.