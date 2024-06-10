شكرا لقرائتكم خبر عن ما توقعات قرار الفائدة الأمريكية المقبل.. وكيف يؤثر على الأسهم؟ والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - ينتظر المستثمرون في سوق الأوراق المالية بالولايات المتحدة تقريرين هامين يوم 12 يونيو حيث من المقرر صدور مؤشر أسعار المستهلك لشهر مايو ويلي ذلك اختتام اجتماع السياسة النقدية لمجلس الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين، وفق ما ذكر موقع ماركت واتش الأمريكي. ماذا حدث بسوق الأسهم مؤخرا؟ شهد ارتفاع سوق الأسهم وصول مؤشر ناسداك وستاندرد آند بورز 500 إلى مستويات قياسية الأسبوع الماضي حتى مع تراجع مؤشر راسل 2000 ليعود إلى ما دون خط الخمسين يومًا. توقعات الأسبوع الحالي وعلى الرغم من ضعف الاتساع السوقي أطلق عدد من الأسهم إشارات شراء قوية الأسبوع الماضي ما يشير إلى عمليات شراء مرتقبة هذا الأسبوع.

ارتفعت أسهم "إنفيديا" مرة أخرى الأسبوع الماضي إلى مستوى قياسي متجاوزة تقييمها البالغ 3 تريليون دولار متفوقة على أسهم "آبل".

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تعد هذه التحركات جزءًا من عمليات إعادة التوازن الفصلية الكبيرة في مؤشر ستاندرد آند بورز.

في هذه الأثناء، تراجعت شركتا "ديل" و"بالانتير" اللتان يُنظر إليهما على أنهما اختياران مربحان للمستثمرين لمؤشر إس آند بي 500. تجميعة سوق الأسهم كان ارتفاع سوق الأسهم قويًا ومختلطًا في الأسبوع الأخير. وارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 0.3% في تعاملات سوق الأسهم الأسبوع الماضي مستعيدًا متوسطه المتحرك لمدة 50 يومًا.

وارتفع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 1.3% ومؤشر ناسداك المركب بنسبة 2.4% وكلاهما سجل أعلى مستوياته على الإطلاق. سهم «إنفيديا» ارتفع سهم إنفيديا بنسبة 10.3% ليصل إلى 1,208.88، مما يمنحها قيمة سوقية تبلغ 3.022 تريليون دولار.

تتخلف شركة إنفيديا فقط عن شركة مايكروسوفت والتي أنهت الأسبوع عند قيمة 3.149 تريليون دولار.

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وانخفض عائد سندات الخزانة لأجل 10 سنوات بمقدار 8 نقاط أساس إلى 4.43٪، لكنه ارتفع بمقدار 15 نقطة أساس يوم الجمعة. النفط والعقود الآجلة وانخفضت العقود الآجلة للنفط الخام الأمريكي بنسبة 1.9٪ إلى 75.53 دولارًا للبرميل الأسبوع الماضي متراجعة عن أدنى مستوياتها في أربعة أشهر. أبل ودفع كبير للذكاء الاصطناعي تعقد شركة آبل مؤتمرها السنوي للمطورين على مستوى العالم بدءًا من يوم الاثنين.

من المتوقع أن تقوم الشركة العملاقة بدفعة ذكاء اصطناعي طال انتظارها حيث سيلقي الرئيس التنفيذي تيم كوك خطابًا رئيسيًا توضيحيا سيتابعه المراقبون. اجتماع المساهمين في تسلا تعقد شركة “تسلا" اجتماعها السنوي للمساهمين يوم الخميس حيث سيتم فرز الأصوات لإعادة الموافقة على صفقة رواتب ضخمة تعود لعام 2018 لشركة الملياردير إيلون ماسك بالإضافة إلى إعادة دمج عملاق السيارات الكهربائية في تكساس من ولاية ديلاوير.

وتأتي هذه المقترحات في أعقاب قيام محكمة في ولاية ديلاوير بإلغاء صفقة الأجور في وقت سابق من هذا العام. إذا تمت الموافقة على الأصوات فلا يزال من الممكن أن ترفض ولاية ديلاوير اتفاق الرواتب البالغ 56 مليار دولار لأسباب مختلفة. وزاد سهم الشركة بنسبة 0.4٪ إلى 177.40 الأسبوع الماضي متماسكًا فوق مستوى 50 يومًا. اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي ينتهي اجتماع بنك الاحتياطي الفيدرالي الذي يستمر يومين يوم الأربعاء ببيان السياسة في الساعة 2 بعد الظهر بالتوقيت الشرقي يليه خطاب رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في الساعة 2:30 بعد الظهر.

لا يُتوقع محللون اتخاذ أي إجراء من قبل الاحتياطي.

وسبق في مارس الماضي توقع صناع السياسة في بنك الاحتياطي الفيدرالي بفارق ضئيل حدوث ثلاثة تخفيضات للفائدة في عام 2024 بينما توقع البعض الآخر من أعضاء الفيدرالي حدوث تخفيضين اثنين.

وفي الاجتماع المرتقب قد يدعم المسؤولون تخفيضين لأسعار الفائدة من بنك الاحتياطي الفيدرالي بينما قد يفضل البعض الآخر حدوث خفض واحد أو عدم حدوث حفض للفائدة على الإطلاق هذا العام. مؤشر أسعار المستهلكين ومن المنتظر صدور مؤشر أسعار المستهلكين لشهر مايو المقرر صدوره يوم الأربعاء. وقد يُظهر تقرير التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين انخفاضا مع اتجاه أسعار البنزين نحو الانخفاض. ومن المرجح أن يظهر مؤشر أسعار المستهلك الأساسي مكاسب شهرية متواضعة ولكنها ليست كافية لإرضاء بنك الاحتياطي الفيدرالي. مؤشر أسعار المنتجين ومن المقرر صدور مؤشر أسعار المنتجين يوم الخميس. وتتغذى العديد من مكونات مؤشر أسعار المنتجين مباشرة على مقياس التضخم المفضل لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي، وهو مؤشر أسعار نفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي.