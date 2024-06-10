شكرا لقرائتكم خبر عن مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق منخفضا اليوم الإثنين والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية الرئيسي، تاسي، تعاملات اليوم الإثنين على انخفاض طفيف بنسبة 0.01%، ليصل إلى 11853 نقطة، وبتداولات بلغت 10.021 مليار ريال.

ووفقا لبيانات تداول، بلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 370.652 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 10.256 تريليون ريال. ارتفاع أسهم 187 شركة ارتفعت أسهم 187 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفض 43، من بين 236 شركة مدرجة في السوق الرئيسية.

وكانت أسهم شركات، بدجت السعودية، ووقت اللياقة، والعربية، والباحة، والبابطين، الأكثر ارتفاعا، فيما كانت أسهم شركات، أكوا باور، وعذيب للاتصالات، والأهلي، وأسمنت السعودية، وأسمنت الجوف، الأكثر انخفاضا. نمو - السوق الموازية أغلق مؤشر السوق الموازية، نمو، اليوم، على ارتفاع بنسبة 1.7% عند 26768 نقطة، وبتداولات بلغت 53.359 مليون ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة نحو 2.797 مليون سهم، فيما بلغت القيمة السوقية نحو 53.691 مليار ريال.

وارتفعت أسهم 30 شركة بنهاية تداولات اليوم، فيما انخفضت 32، من بين 89 شركة مدرجة في السوق الموازية.