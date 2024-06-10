شكرا لقرائتكم خبر عن فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة «بترورابغ» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة رابغ للتكرير والبتروكيماويات (بترورابغ) فتح باب الترشح لعضوية مجلس إدارة الشركة للدورة القادمة التي تبدأ أعمالها اعتبارا من 3 نوفمبر 2024م ولمدة ثلاث سنوات ميلادية تنتهي في 2 نوفمبر 2027م.

ويفت باب الترشح في 1445-12-04 الموافق 2024-06-10، فيما ينتهي الترشح في 1446-01-04 الموافق 2024-07-10.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن شروط الترشح والمؤهلات تتضمن: أن يكون عضو مجلس الإدارة من ذوي الكفاءة المهنية ممن تتوافر فيهم الخبرة والمعرفة والمهارة والاستقلالية اللازمة، بما يمكنه من ممارسة مهامه بكفاءة واقتدار.

ويراعى أن يتوافر فيه على وجه الخصوص القدرة على القيادة: يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة بمهارات قيادية تؤهله لمنح الصلاحيات بما يؤدي إلى تحفيز الأداء وتطبيق أفضل الممارسات في مجال الإدارة الفعالة والتقيد بالقيم والأخلاق المهنية.

ومن ضمن الشروط المطلوب توافرها في المرشح: الكفاءة: يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة المؤهلات العلمية والمهارات المهنية والشخصية المناسبة ومستوى التدريب والخبرات العملية ذات الصلة بأنشطة الشركة الحالية والمستقبلية، أو بالإدارة، أو الاقتصاد، أو المحاسبة أو القانون أو الحوكمة، فضلاً عن الرغبة في التعلم والتدريب.

وتشمل الشروط القدرة على التوجيه: يجب أن تتوافر في عضو مجلس الإدارة القدرات الفنية والقيادية والإدارية والسرعة في اتخاذ القرار واستيعاب المتطلبات الفنية المتعلقة بسير العمل، وأن يكون قادرا على التوجيه الاستراتيجي والتخطيط والرؤية المستقبلية الواضحة.

ومن ضمن الشروط المعرفة المالية: يجب أن يكون عضو مجلس الإدارة قادرا على قراءة البيانات والتقارير المالية وفهمها.

وتشمل الشروط اللياقة الصحية: يجب أن يتمتع عضو مجلس الإدارة باللياقة البدنية والنفسية اللازمة للاضطلاع بمهامه ومسؤولياته، وألا يكون لديه مانع صحي يعيقه عن ممارسة مهامه واختصاصاته.

ويجب على المرشح لعضوية مجلس الإدارة استيفاء الشروط التالية في وقت ترشحه:

أ‌) ألا يكون قد سبق الحكم عليه في جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة.

ب‌) ألا يشغل عضوية مجلس إدارة أكثر من خمس شركات مساهمة في آن واحد.

ت‌) ألا تكون له مصلحة أو يشترك في أي عمل من شأنه منافسة أعمال أو أنشطة الشركة (باستثناء ما هو مسموح به بموجب الأنظمة واللوائح المعمول بها والنظام ا لأساسي وسياسة تعارض المصالح).

وبالإضافة إلى الشروط والمؤهلات الموضحة في الفقرتين (1) و(2) الواردتين أعلاه، يجوز لمجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت تحديد شروط ومؤهلات ومعايير تكميلية لعضوية مجلس الإدارة.

الشروط التكميلية لعضوية مجلس الإدارة

بالإشارة للفقرة (3) أعلاه، وافق مجلس الإدارة بناءً على توصية لجنة الترشيحات والمكافآت على تحديد المؤهلات المهنية التالية كشروط إضافية لعضوية مجلس الإدارة:

أ‌) الخبرات المهنية: يجب على المرشح أن يملك خبرة كافية في مجال نشاط الشركة بما لا يقل عن عشر (10) سنوات من الخبرة في منصب إداري في قطاع النفط والغاز أو البتروكيماويات وتطبيقاتها أو تسويقها محلية ودوليا.

ولا يجوز أن يكون عضو مجلس الإدارة المستقل موظفا أو أن يكون قد عمل موظفا خلال العامين الماضيين لدى الشركة أو أي طرف متعامل معها أو أي شركة أخرى من مجموعتها، كمراجعي الحسابات وكبار المورّدين، أو أن يكون مالكا لحصص سيطرة لدى أي من تلك الأطراف خلال العامين الماضيين.

ومن ضمن الشروط: لا يجوز أن يمضي عضو مجلس الإدارة المستقل أكثر من تسع (9) سنوات متصلة أو منفصلة في عضوية مجلس إدارة الشركة، وتقديم نموذج (1) الخاص بالسيرة الذاتية.

ويجب تقديم نسخة موقعة من نموذج الإفصاح رقم (3) الصادر من هيئة السوق المالية للترشح لعضوية مجلس الإدارة (مرفق) كما يمكن الحصول على النموذج من خلال الموقع الإلكتروني لهيئة السوق المالية.

وتتضمن الشروط: تقديم إخطار خطي لإدارة الشركة يشمل تعريفاً بالمرشح من حيث سيرته الذاتية وخبرته في مجال أعمال الشركة، مع ملاحظة أن يرفق مع طلب الترشح أرقام الاتصال الخاصة بالمرشح وصورة واضحة من الهوية الشخصية ومن بطاقة العائلة للأفراد والسجل التجاري للشركات.