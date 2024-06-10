شكرا لقرائتكم خبر عن تعيين عضو جديد في لجنة المراجعة بـ«بي سي آي» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قرر مجلس إدارة شركة الصناعات الكيميائية الأساسية (بي سي آي)، اليوم، (بالتمرير) الموافقة على تعيين الدكتور جاسم شاهين الرميحي (عضو مستقل من خارج المجلس) عضواً في لجنة المراجعة.

ووفقا لبيان الشركة على تداول، فإن تعيين الرميحي سيكو بديلاً للعضو المستقيل عزيز القحطانى وذلك اعتباراً من تاريخ 10-06-2024م وحتى انتهاء دورة اللجنة الحالية والتي تنتهي في تاريخ 2025/06/15 علي أن يتم عرض هذا القرار للتصويت فى أقرب اجتماع للجمعية العامة للشركة.

والرميحي حاصل على دكتوراه في المحاسبة جامعة دندي - بالمملكة المتحدة، وعمل مديراً تنفيذياً و مستشار استراتيجي لعدة شركات خلال مسيرته وشغل عضوية مجالس إدارات ولجان مراجعة لشركات مساهمة مدرجة ومتخصص في الشؤون المالية والإدارية على مدار ثلاثة عقود.