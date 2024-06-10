شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة «السعودية للأسماك» والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية للأسماك، اليوم، على استقالة عضو مجلس الادارة م. خالد عبدالقادر الكاف من عضوية مجلس الإدارة (عضو مستقل).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة تكون ساريةً اعتباراً من 10-06-2024م.
وأضافت أن سبب استقالة م. خالد عبدالقادر الكاف من عضوية المجلس نتيجة لظروف شخصية.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة تكون ساريةً اعتباراً من 10-06-2024م.
وأضافت أن سبب استقالة م. خالد عبدالقادر الكاف من عضوية المجلس نتيجة لظروف شخصية.