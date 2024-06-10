الاقتصاد

قبول استقالة عضو مجلس إدارة «السعودية للأسماك»

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اليوم - الدمام 0 تبليغ

شكرا لقرائتكم خبر عن قبول استقالة عضو مجلس إدارة « للأسماك» والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - وافق مجلس إدارة الشركة السعودية ‏للأسماك، اليوم، على استقالة عضو مجلس الادارة م. خالد ‏عبدالقادر الكاف من عضوية مجلس الإدارة (عضو مستقل).
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن الاستقالة تكون ساريةً اعتباراً من 10-06-2024م. ‏
وأضافت أن سبب استقالة م. خالد عبدالقادر الكاف من عضوية المجلس نتيجة لظروف شخصية.
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محررين الخليج 365

محررين الخليج 365

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