شكرا لقرائتكم خبر عن «وفرة» تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض بقيمة إجمالية 50 مليون ريال.

وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل، اليوم، فيما تبلغ مدة التمويل 3 سنوات.

وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.

وأفادت بأن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع الاعتمادات والسداد المباشر للفواتير وتمويل رأس المال العامل.