شكرا لقرائتكم خبر عن «وفرة» تحصل على تسهيلات ائتمانية من بنك الرياض بـ50 مليون ريال والان نبدء بالتفاصيل
الدمام - شريف احمد - أعلنت شركة وفرة للصناعة والتنمية حصولها على تسهيلات ائتمانية متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية من بنك الرياض بقيمة إجمالية 50 مليون ريال.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل، اليوم، فيما تبلغ مدة التمويل 3 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع الاعتمادات والسداد المباشر للفواتير وتمويل رأس المال العامل.
وقالت الشركة في بيان على تداول: إن تاريخ الحصول على التمويل، اليوم، فيما تبلغ مدة التمويل 3 سنوات.
وأضافت أن الضمانات المقدمة مقابل التمويل: سند لأمر.
وأفادت بأن الهدف من التمويل: اتفاقية تمويل إسلامي لإصدار جميع أنواع الاعتمادات والسداد المباشر للفواتير وتمويل رأس المال العامل.